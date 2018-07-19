РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Американист прокомментировал ситуацию вокруг дипсобственности РФ в США

(обновлено: 15:09 19.07.2018)
0680
© Sputnik / Людмила ЧерноваРезиденция генерального консула РФ в СиэтлеРезиденция генерального консула РФ в Сиэтле
© Sputnik / Людмила Чернова
Посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова не пустили в захваченную российскую дипсобственность в США. В эфире радио Sputnik американист Дмитрий Дробницкий отметил, что "дипломатические войны" значительно осложнили работу дипведомств двух стран.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что его не допускают в захваченную российскую дипсобственность в США, диалог идет плохо.

Консульство России в Сан-Франциско
© РИА Новости / Дмитрий Злодорев
"США оглохли на все три уха". Эксперт о ситуации с дипобъектами России

"Боролись и будем бороться… На сегодняшний день меня не пускают даже посмотреть", – заявил Антонов журналистам перед совещанием послов в МИД, пошутив, что не дают посмотреть, "на месте ли стулья и люстры".

По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров "очень энергично и решительно" ставит вопрос о доступе к дипсобственности.

В конце августа 2017 года власти США объявили о закрытии генерального консульства России в Сан-Франциско, торгового представительства в Вашингтоне, а также отделения торгпредства в Нью-Йорке. В Госдепе заявили, что это решение стало ответом на предложение российской стороны о сокращении численности сотрудников американского представительства в России.

Здание Генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско
© AFP 2018 / Josh Edelson
Политолог о ситуации с дипсобственностью РФ: США "раскручивают" обострение

В марте этого года Вашингтон потребовал, чтобы США покинули 60 российских дипломатов. Американские власти также объявили о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ и резиденции генконсула. Как пояснили американские власти, это было связано с тем, что Россия якобы причастна к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Закрытие генконсульства оправдывали его географической близостью к "одной из баз подводных лодок" и заводу Boeing.

Москва приняла ответные меры и выслала из страны аналогичное число американских дипломатов. МИД также отозвал разрешение на работу американского консульства в Санкт-Петербурге.

В эфире радио Sputnik американист, политолог Дмитрий Дробницкий отметил, что все эти события осложнили работу дипведомств двух стран.

"Совершенно очевидно, что дипломатические ведомства совершенно не могут нормально вести свою работу, обеспечивать главную задачу – поддерживать контакты, каналы связи и избегать неконтролируемого ухудшения взаимоотношений двух стран. То есть, по сути, пришлось вмешаться президентам. А ситуация с дипведомствами, как известно, шла по нисходящей спирали. Все больше и больше разрастается конфликт, количество американских сотрудников в России и российских в Америке недостаточно ни для визовой поддержки, ни тем более для ведения нормальной работы по улучшению отношений двух стран. Ситуация действительно очень сложная. Надо сказать, что и президент США Дональд Трапм сейчас находится под огромным давлением из-за того, что начал сближение с Россией. Ситуация серьезная. Мне кажется, что все здравомыслящие люди должны впрячься и работать, чтобы не допустить отката хотя бы Хельсинского саммита", – сказал Дмитрий Дробницкий.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© REUTERS / Kevin Lamarque
Мяч надежды, или Как Путин подарил Трампу "Мечту"

Владимир Путин и Дональд Трамп провели 16 июля в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки, и кое-где даже достигли практических договоренностей.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена