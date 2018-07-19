Эксперт: США были в шоке, узнав, что у России есть такое вооружение

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало ролики с испытаниями новейших систем – "Авангарда", "Сармата", "Кинжала", "Посейдона", "Буревестника" и "Пересвета".
Минутный видеоролик запуска новейшей гиперзвуковой ракеты "Авангард" начинается с установки ракеты на стартовой площадке, затем показан ее пуск из шахты. Далее анимация демонстрирует отделение боевого блока "Авангарда" от ракеты-носителя и его активное маневрирование при приближении к цели.
В полутораминутном ролике о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат" можно увидеть ее транспортировку, установку в шахту и старт. Затем военное ведомство демонстрирует производство компонентов ракеты и запасы комплектующих, а также сборку двигателей.
На сегодняшний день бросковые испытания ракеты, начавшиеся в декабре 2017 года, завершены. Военные выполнили более 50 задач. Впереди – летные испытания. Как сообщалось, в 2020-м ракета должна начать поступать на вооружение.
Ракете "Кинжал" посвящен двухминутный видеоролик, где показано, как истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный "Кинжалом", взлетает с военного аэродрома и затем производит пуск ракеты.
С апреля 2018 года в рамках мероприятий стратегического сдерживания самолетами МиГ-31 с комплексом "Кинжал" осуществляется плановое дежурство в воздухе над акваторией Каспийского моря.
Ролик об океанской многоцелевой системе "Посейдон" начинается с кадров, на которых образец находится в цеху, идет проверка его рулей-стабилизаторов. За этим следует анимация: "Посейдон" выпускается из подводной лодки и поражает береговую и надводную цели.
Сейчас завершается этап экспериментальной отработки системы.
Видеоролик о новейшей крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник" начинается с запуска и отслеживания полета. На следующих кадрах – огромный цех, в котором видны несколько контейнеров с "Буревестниками".
В Минобороны не раз подчеркивали, что "Буревестник" неуязвим для всех существующих и перспективных систем ПРО. Начался этап подготовки летных испытаний.
Система уже поступила в войска и развернута в местах дислокации.
Комментируя видео в эфире радио Sputnik, эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов отметил, что аналогов такому вооружению нет. И даже те виды, которые уже стоят на вооружении в российской армии, на много лет опережают западные аналоги.
"Сегодня мы по некоторым видам вооружения опережаем многие страны, в том числе США. По средствам ПВО, например, примерно лет на двадцать – на тридцать опережаем. ЗРК Patriot, который американцы пропагандируют и стараются продать во многие страны мира, уже неэффективен. Сегодня не только Турция, но и страны Северной Африки, Юго-Восточной Азии проявляют интерес к российскому вооружению. Новейшему вооружению, о котором говорил наш президент, например "Посейдону", вообще нет аналогов в мире. США даже близко не стоят к созданию подобного рода вооружений. Это касается и "Кинжала". В США были в шоке, когда узнали, что Россия, которую они уже списали как мирового игрока, имеет вооружение, которого нет ни в одной стране мира. Поэтому они сегодня проявляют интерес к нашему оружию, пытаются через третьи страны купить, посмотреть, что там есть. Мы можем гордиться нашими разработчиками, которые создают виды вооружений, способные противостоять любым угрозам", – сказал Олег Глазунов.
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