Эксперт: США были в шоке, узнав, что у России есть такое вооружение

Минобороны РФ опубликовало видео пусков новейшего российского оружия. Кадры прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов.

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало ролики с испытаниями новейших систем – "Авангарда", "Сармата", "Кинжала", "Посейдона", "Буревестника" и "Пересвета".

Минутный видеоролик запуска новейшей гиперзвуковой ракеты "Авангард" начинается с установки ракеты на стартовой площадке, затем показан ее пуск из шахты. Далее анимация демонстрирует отделение боевого блока "Авангарда" от ракеты-носителя и его активное маневрирование при приближении к цели.

Разработка комплекса завершена, начался этап серийного производства. Параллельно с запуском серийного производства стартовала подготовка к вводу в эксплуатацию.

В полутораминутном ролике о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат" можно увидеть ее транспортировку, установку в шахту и старт. Затем военное ведомство демонстрирует производство компонентов ракеты и запасы комплектующих, а также сборку двигателей.

На сегодняшний день бросковые испытания ракеты, начавшиеся в декабре 2017 года, завершены. Военные выполнили более 50 задач. Впереди – летные испытания. Как сообщалось, в 2020-м ракета должна начать поступать на вооружение.

Ракете "Кинжал" посвящен двухминутный видеоролик, где показано, как истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный "Кинжалом", взлетает с военного аэродрома и затем производит пуск ракеты.

С апреля 2018 года в рамках мероприятий стратегического сдерживания самолетами МиГ-31 с комплексом "Кинжал" осуществляется плановое дежурство в воздухе над акваторией Каспийского моря.

Ролик об океанской многоцелевой системе "Посейдон" начинается с кадров, на которых образец находится в цеху, идет проверка его рулей-стабилизаторов. За этим следует анимация: "Посейдон" выпускается из подводной лодки и поражает береговую и надводную цели.

Сейчас завершается этап экспериментальной отработки системы.

Видеоролик о новейшей крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник" начинается с запуска и отслеживания полета. На следующих кадрах – огромный цех, в котором видны несколько контейнеров с "Буревестниками".

В Минобороны не раз подчеркивали, что "Буревестник" неуязвим для всех существующих и перспективных систем ПРО. Начался этап подготовки летных испытаний.

В ролике о лазерном комплексе "Пересвет", который длится меньше минуты, военное ведомство продемонстрировало выезд автомобилей "КамАЗ" с прицепом, их движение в составе колонны, работу экипажа машин. После этого видно, как операторы занимают рабочие места и развертывают оптико-электронные средства боевого лазера.

Система уже поступила в войска и развернута в местах дислокации.

Комментируя видео в эфире радио Sputnik, эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов отметил, что аналогов такому вооружению нет. И даже те виды, которые уже стоят на вооружении в российской армии, на много лет опережают западные аналоги.

"Сегодня мы по некоторым видам вооружения опережаем многие страны, в том числе США. По средствам ПВО, например, примерно лет на двадцать – на тридцать опережаем. ЗРК Patriot, который американцы пропагандируют и стараются продать во многие страны мира, уже неэффективен. Сегодня не только Турция, но и страны Северной Африки, Юго-Восточной Азии проявляют интерес к российскому вооружению. Новейшему вооружению, о котором говорил наш президент, например "Посейдону", вообще нет аналогов в мире. США даже близко не стоят к созданию подобного рода вооружений. Это касается и "Кинжала". В США были в шоке, когда узнали, что Россия, которую они уже списали как мирового игрока, имеет вооружение, которого нет ни в одной стране мира. Поэтому они сегодня проявляют интерес к нашему оружию, пытаются через третьи страны купить, посмотреть, что там есть. Мы можем гордиться нашими разработчиками, которые создают виды вооружений, способные противостоять любым угрозам", – сказал Олег Глазунов.

Первого марта в послании к Федеральному собранию Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Президент подчеркнул, что Запад не хотел по существу обсуждать с Россией ее предупреждения о нарушении стратегического баланса. В то же время Москва заявляла членам НАТО, что предпримет необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с развертыванием американской глобальной системы ПРО. "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", – сказал Путин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!