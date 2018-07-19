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Мнение: США против "Северного потока-2", но санкций Белый дом не хочет

(обновлено: 13:30 19.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный потокПуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В конгресс США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik эксперт в области энергобезопасности Алексей Гривач высказал мнение о том, как санкции в случае их введения отразятся на проекте.

Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо внес в конгресс США законопроект о санкциях против "Северного потока-2". Об этом говорится в заявлении сенатора, опубликованном на его сайте. По словам Баррассо, законопроект предоставит членам НАТО возможность избежать политического принуждения и манипуляций со стороны России.

"Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзными партнерами в Европе повышает энергетическую безопасность членов НАТО, предоставляя этим странам стабильные и надежные американские энергоресурсы. Он также вводит санкции в отношении газопровода Nord Stream II, который будет поставлять природный газ из России в Германию наряду с другими российскими энергетическими экспортными трубопроводами", – отмечается в заявлении.

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Сбросил маски". Эксперт о заявлении Трампа по "Северному-потоку-2"
В понедельник, 16 июля, президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что США будут конкурировать с "Северным потоком-2" с помощью поставок сжиженного природного газа.

В свою очередь, российский лидер заверил американского коллегу в том, что Москва готова сохранить транзит газа через Украину после ввода "Северного потока-2", а также продлить транзитный контракт, если "Газпром" и "Нафтогаз" урегулируют спор в Стокгольмском суде.

Позднее в интервью Fox News Трамп отметил, что Германия имеет право участвовать в строительстве газопровода, но это будет сложно, так как страна входит в НАТО.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что даже если санкции будут введены, это не приведет к прекращению работы над проектом.

"У США есть неприятие этого проекта, поскольку он укрепляет российско-европейское сотрудничество в энергетической сфере, создает дополнительную конкуренцию усилиям США по продвижению своего СПГ на европейские рынки. Сенатор Баррассо может участвовать в этой лоббистской кампании, которая оплачивается определенными структурами. Что касается самого факта введения санкций, то, на мой взгляд, администрация США не хочет этого. Но не потому, что они – за "Северный поток-2" или за Россию. Они понимают, что введение санкций против европейских компаний ухудшит отношения между США и европейскими странами до уровня, которого еще не было в истории между союзниками, создаст риски эскалации конфликтов и недопонимания, которые уже существуют между Вашингтоном и столицами Старого Света. Будут введены санкции или нет – еще вопрос. Но главное, на мой взгляд, что санкции не приведут к прекращению работы над проектом", – сказал Алексей Гривач в эфире радио Sputnik.        

Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Политолог: "Нафтогаз" в газовом вопросе как всегда поспешил
Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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