Военный эксперт оценил возможности Украины выпускать "натовские" боеприпасы

Украина начала производство боеприпасов по стандартам НАТО, сообщает "Укроборонпром". В эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Богатырев высказал мнение, что в сообщениях украинских производителей больше политики, чем реальных дел.

Украинский завод "Импульс", который входит в состав госконцерна "Укроборонпром", начал серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Как говорится в сообщении, на предприятии начали изготавливать боеприпасы ПГОФ-40 для 40-миллиметрового автоматического гранатомета, которые собирают вручную. Завод также пытается увеличить объем производства с помощью механизации и внедрения новых технологий.

Кроме того, осваивается производство инертных боеприпасов ПГИ-40, которые используются для пристрелки автоматического гранатомета и обучения личного состава. Также завод начинает изготавливать боеприпасы ВОГ-25В, предназначенные для стрельбы из подствольных гранатометов.

Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина остается в приоритетах НАТО и США. По словам Порошенко, в этом его заверил президент США Дональд Трамп в ходе саммита НАТО в Брюсселе.

В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев прокомментировал ситуацию.

"Не исключено, как это было уже не раз на Украине, что они запускают какое-то экспериментальное производство. Но это абсолютно не значит, что они наладят и будут производить большое количество боеприпасов по натовским стандартам. Является ли это большой, серьезной программой, сказать трудно. На сегодняшний день финансовых возможностей у Украины реально нет, помощи им в этом никто оказывать не будет. Технологически выполнить – нужны консультации специалистов НАТО. Поэтому в этих сообщениях больше политики, намерение выдать желаемое за действительное и, несомненно, желание продемонстрировать, что они готовы к сближению с НАТО. Украина стремится доказать всеми способами, что она способна быть в НАТО", – сказал Владимир Богатырев.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.

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