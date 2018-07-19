Политолог: Браудер реагирует нервно на предложение России по его делу

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер назвал чудовищной саму идею того, что президент США Дональд Трамп готов обсуждать возможность его выдачи в Россию со своей командой.
"Идея, что Белый дом, что Дональд Трамп будут рассматривать выдачу этих людей и меня русским, просто чудовищна. Это, по сути, предательство – выдавать патриотичных людей, которые пытались поступать правильно", – сказал он в эфире телеканала Fox News.
Ранее в ходе пресс-конференции по итогам встречи президентов США и РФ российский лидер Владимир Путин предложил сотрудничество американским следственным органам в расследовании дела о хакерских атаках на выборы в США. При этом президент РФ подчеркнул, что тогда от американской стороны ожидаются аналогичные шаги по принципу взаимности: в ответ российская сторона будет ждать, что в США в присутствии российских следователей допросят тех лиц, в том числе, представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в совершении преступлений на территории Российской Федерации. В частности, речь идет о деле осужденного в РФ главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 18 июля заявила, что Трамп намерен проконсультироваться со своими советниками о возможности допроса российской стороной ряда американских граждан.
В эфире радио Sputnik политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин прокомментировал ситуацию.
"Лучший способ обороны – это нападение. Есть претензии к российской стороне – вот, пожалуйста, претензии если не к американской стороне, то, скажем, к глобальному национальному капиталу, который участвовал "в освоении" бюджетных средств России. Обвиняете Россию в чем-то – попробуйте парировать обвинения своих представителей. Господин Браудер, естественно, на это реагирует нервно. Поскольку ему подобные обвинения со стороны Москвы жизнь уже основательно подпортили хотя бы с точки зрения бытового комфорта (его недавно задержали, быстро отпустили, но тем не менее). Эти заявления глобальных юридических последствий иметь не будут, но жизнь ему еще могут подпортить", – сказал Павел Салин.
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