Политолог: Браудер реагирует нервно на предложение России по его делу

Глава британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер недоволен реакцией Белого дома на предложение России по его делу. Политолог Павел Салин в эфире радио Sputnik рассказал, какие, по его мнению, последствия могут ожидать Браудера.

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер назвал чудовищной саму идею того, что президент США Дональд Трамп готов обсуждать возможность его выдачи в Россию со своей командой.

"Идея, что Белый дом, что Дональд Трамп будут рассматривать выдачу этих людей и меня русским, просто чудовищна. Это, по сути, предательство – выдавать патриотичных людей, которые пытались поступать правильно", – сказал он в эфире телеканала Fox News.

По мнению Браудера, администрация должна была вообще исключить такую вероятность.

Ранее в ходе пресс-конференции по итогам встречи президентов США и РФ российский лидер Владимир Путин предложил сотрудничество американским следственным органам в расследовании дела о хакерских атаках на выборы в США. При этом президент РФ подчеркнул, что тогда от американской стороны ожидаются аналогичные шаги по принципу взаимности: в ответ российская сторона будет ждать, что в США в присутствии российских следователей допросят тех лиц, в том числе, представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в совершении преступлений на территории Российской Федерации. В частности, речь идет о деле осужденного в РФ главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 18 июля заявила, что Трамп намерен проконсультироваться со своими советниками о возможности допроса российской стороной ряда американских граждан.

В эфире радио Sputnik политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин прокомментировал ситуацию.

"Лучший способ обороны – это нападение. Есть претензии к российской стороне – вот, пожалуйста, претензии если не к американской стороне, то, скажем, к глобальному национальному капиталу, который участвовал "в освоении" бюджетных средств России. Обвиняете Россию в чем-то – попробуйте парировать обвинения своих представителей. Господин Браудер, естественно, на это реагирует нервно. Поскольку ему подобные обвинения со стороны Москвы жизнь уже основательно подпортили хотя бы с точки зрения бытового комфорта (его недавно задержали, быстро отпустили, но тем не менее). Эти заявления глобальных юридических последствий иметь не будут, но жизнь ему еще могут подпортить", – сказал Павел Салин.

В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, сейчас живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. В 2013 году он был осужден в РФ за налоговые махинации. По данным российского следствия, деловые партнеры Браудера незаконным образом заработали в России более 1,5 млрд долларов, не заплатив налоги ни в РФ, ни в США. Деньги они перевели в США, направив их на избирательную кампанию Хиллари Клинтон.

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