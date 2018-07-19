"Не застали врасплох". Мнение о продлении санкций против Крыма

Пять стран поддержали решение Евросоюза о продлении санкций в отношении Крыма и Севастополя. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал профессор Александр Гусев.

Черногория, Албания, Норвегия, а также Украина и Грузия присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Крыма и Севастополя. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского совета.

В июне Евросоюз продлил эти ограничительные меры на год – до 23 июня 2019 года.

"К этому заявлению присоединяются страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом Европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия. Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению", — говорится в сообщении.

Санкции нацелены на финансовый, энергетический и оборонные секторы, а также на товары двойного назначения. Впервые их ввели 31 июля 2014 года сроком на один год, а в сентябре того же года усилили.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Это событие не застало нас врасплох, мы предполагали, что на очередном саммите ЕС будут пролонгированы санкции в отношении РФ. Но к этим санкциям присоединились еще пять стран. Как мы можем воспринимать эти недружественные действия? Мы всегда говорили, что санкции – это улица с двусторонним движением, любые санкции в отношении какой-либо страны, всегда оказывают воздействие на ту страну, которая их вводит. Уже "воют" и немцы, и французы, и итальянцы, что санкции повлияли на их экономику. Конечно, они влияют и на экономику нашей страны. Но я полагаю, что за четыре года мы уже приспособились к ним, они нас не пугают, потому что мы вышли из этой ситуацию достойно, заменяем продукцию стран ЕС на свою собственную и с оптимизмом смотрим в будущее", — сказал Александр Гусев.

Ранее вице-премьер, глава министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что его страна станет одной из первых, кто будет призывать к снятию европейских ограничительных мер с России. По его словам, Рим находится на пути отказа от санкций против Москвы и до конца 2018 года планирует провести несколько мероприятий, касающихся этой темы.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.