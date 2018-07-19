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Политолог: Трампу приходится выбирать между двумя "плохими вариантами"

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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп в Хельсинки. 16 июля 2018Президент США Дональд Трамп в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дональд Трамп заявил об "ответственности Путина" за вмешательство в выборы в США. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik объяснил, почему президент США поменял позицию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его российского коллегу Владимира Путина можно считать "персонально ответственным" за якобы вмешательство Москвы в американские выборы.

Такое заявление Трамп объяснил тем, что Путин находится во главе страны, которой Вашингтон вменяет ответственность за "вмешательство".

"Да, потому что он во главе страны. Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране (США. — Прим. ред). Так что, конечно, как лидера страны вы могли бы считать его ответственным (за вмешательство. — Прим. ред.)", — сказал американский лидер в интервью телеканалу CBS.

Кроме того, президент США добавил, что считает правдивой оценку директора национальной разведки страны Дэна Коутса о том, что со стороны Москвы остается угроза вмешательства в выборы в конгресс в конце осени этого года.

До этого Трамп уточнил свое заявление, сделанное на пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным в Финляндии 16 июля. Тогда он сказал, что не видит причин, по которым Россия могла вмешаться в выборы в 2016 году, а потом все же отметил, что имел в виду, что Москва могла вмешаться. Заявления президента США вызвали жесткую критику в его адрес внутри страны. Ряд оппонентов Трампа обвиняют его чуть ли не в предательстве национальных интересов.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik объяснил, почему Дональд Трамп меняют позицию.

"Во-первых, чтобы не быть еще больше обвиненным в том, что он – "агент Путина". Во-вторых, Трамп в целом попал в очень неудобное для руководителя положение, потому что, если он соглашается с тем, что "выборы выиграл Путин", тогда ставится под сомнение легитимность его президентства. Если он соглашается с тем, что разведывательные органы США дали ошибочную информацию, это ставит вопрос, какой же он президент, если не доверяет собственным сотрудникам. Поэтому ему приходится выбирать между двумя плохими вариантами. В ходе переговоров он выбрал один вариант, потому что так было удобнее вести переговоры. После переговоров он выбрал второй вариант. Но такая смена точек зрения на бегу – это позиция не самого сильного человека. С другой стороны, понять это, к сожалению, можно – это выбор между "плохо" и "очень плохо". Кроме того, к сожалению, вряд ли эта перемена даст те результаты, на которые мог надеяться Трамп. То есть за то, что он так меняет позицию, больше любить его в Америке не станут", — сказал Дмитрий Журавлев.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы идет уже больше года, однако доказательств какого-либо "вмешательства" так и не поступило. Москва не раз отвергала подобные обвинения, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал их "абсолютно голословными".

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