Адвокат: "Нафтогаз" хватается за соломинку в споре с "Газпромом"

"Нафтогаз" назвал условия, при которых готов пойти на мировое соглашение с "Газпромом". Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik предположила, с чем связана готовность украинской компании к диалогу.

"Нафтогаз Украины" готов рассмотреть предложения России по заключению мирового соглашения по спорам с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, но только при условии, что оно не будет мешать переговорам по новому контракту на транзит газа, заявил глава украинской госкомпании Андрей Коболев.

"И мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для "Северного потока-2"", – цитирует Коболева пресс-служба "Нафтогаза".

Накануне российский министр энергетики Александр Новак сообщил, что на трехсторонних переговорах в Берлине с участием Еврокомиссии затрагивался вопрос мирового соглашения "Газпрома" c "Нафтогазом", но никаких решений по этому поводу не принималось. По словам министра, скорее всего, этот вопрос будет обсуждаться дополнительно на следующей встрече в октябре.

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik объяснила, с чем, по ее мнению, связана готовность украинской компании к диалогу с "Газпромом".

"Я хочу обратить внимание на очень важный аспект – на днях Россия заявила, что готова на продление контракта по транзиту газа с Украиной. Это был первый шаг со стороны Российской Федерации. Шаг доброй воли, шаг с целью продолжения взаимовыгодных партнерских отношений. После этого было несколько неоднозначных заявлений со стороны "Нафтогаза Украины". Видимо, не была согласована официальная позиция. И поначалу "Нафтогаз", пытаясь пропиариться, делая политические выпады, угрожал России в лице "Газпрома" новыми исками в Стокгольмском арбитраже, звучали все более запредельные суммы, были угрозы, что продолжится арест имущества… Но поскольку тренд изменился, и Евросоюз, пытаясь убрать весь негатив в переговорах между "Газпромом" и "Нафтогазом", вмешался, а Россия предложила новый контракт, "Нафтогаз" ухватился как утопающий за эту соломинку. Поскольку на самом деле, по моему мнению, у них с самого начала не было реального шанса выиграть как новый иск, так и по решению о взыскании с "Газпрома" 2,56 млрд у них очень шаткая позиция. К тому же от контракта по транзиту они имеют колоссальную выгоду", – сказала Мария Ярмуш.

"Газпром" и "Нафтогаз" ведут в Стокгольмском арбитраже спор о контрактах на поставку и транзит "голубого топлива". По иску о контрактах на поставки суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более 2 млрд долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", присудив ему 4,673 млрд долларов.

Так как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 млрд.

Российский концерн обжаловал это решение и заявил, что расторгает контракты с "Нафтогазом".

В конце мая Украина объявила, что начала процедуру принудительного взыскания средств и что суд поддержал ее ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

"Газпром" 13 июня добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" попытался отменить этот вердикт, но суд посчитал его аргументы неубедительными.

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