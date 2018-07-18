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Адвокат: "Нафтогаз" хватается за соломинку в споре с "Газпромом"

(обновлено: 20:25 18.07.2018)
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© AFP 2018 / Sergei Supinsky Сотрудники компании НафтогазСотрудники компании Нафтогаз
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
"Нафтогаз" назвал условия, при которых готов пойти на мировое соглашение с "Газпромом". Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik предположила, с чем связана готовность украинской компании к диалогу.

"Нафтогаз Украины" готов рассмотреть предложения России по заключению мирового соглашения по спорам с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, но только при условии, что оно не будет мешать переговорам по новому контракту на транзит газа, заявил глава украинской госкомпании Андрей Коболев.

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© РИА Новости
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"И мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для "Северного потока-2"", – цитирует Коболева пресс-служба "Нафтогаза".

Накануне российский министр энергетики Александр Новак сообщил, что на трехсторонних переговорах в Берлине с участием Еврокомиссии затрагивался вопрос мирового соглашения "Газпрома" c "Нафтогазом", но никаких решений по этому поводу не принималось. По словам министра, скорее всего, этот вопрос будет обсуждаться дополнительно на следующей встрече в октябре.

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik объяснила, с чем, по ее мнению, связана готовность украинской компании к диалогу с "Газпромом".

"Я хочу обратить внимание на очень важный аспект – на днях Россия заявила, что готова на продление контракта по транзиту газа с Украиной. Это был первый шаг со стороны Российской Федерации. Шаг доброй воли, шаг с целью продолжения взаимовыгодных партнерских отношений. После этого было несколько неоднозначных заявлений со стороны "Нафтогаза Украины". Видимо, не была согласована официальная позиция. И поначалу "Нафтогаз", пытаясь пропиариться, делая политические выпады, угрожал России в лице "Газпрома" новыми исками в Стокгольмском арбитраже, звучали все более запредельные суммы, были угрозы, что продолжится арест имущества… Но поскольку тренд изменился, и Евросоюз, пытаясь убрать весь негатив в переговорах между "Газпромом" и "Нафтогазом", вмешался, а Россия предложила новый контракт, "Нафтогаз" ухватился как утопающий за эту соломинку. Поскольку на самом деле, по моему мнению, у них с самого начала не было реального шанса выиграть как новый иск, так и по решению о взыскании с "Газпрома" 2,56 млрд у них очень шаткая позиция. К тому же от контракта по транзиту они имеют колоссальную выгоду", – сказала Мария Ярмуш.

"Газпром" и "Нафтогаз" ведут в Стокгольмском арбитраже спор о контрактах на поставку и транзит "голубого топлива". По иску о контрактах на поставки суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более 2 млрд долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", присудив ему 4,673 млрд долларов.

Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Так как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 млрд.

Российский концерн обжаловал это решение и заявил, что расторгает контракты с "Нафтогазом".

В конце мая Украина объявила, что начала процедуру принудительного взыскания средств и что суд поддержал ее ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

"Газпром" 13 июня добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" попытался отменить этот вердикт, но суд посчитал его аргументы неубедительными.

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