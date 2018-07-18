"Игра по заказу". Олейник о запросе Киева по встрече Трампа и Путина

Киев попросил Вашингтон разъяснить детали переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik высказал сомнение, что украинское руководство действует самостоятельно.

Киев пытается выяснить у администрации Белого дома, какие предложения по урегулированию ситуации в юго-восточных регионах Украины обсуждали президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин во время встречи в Хельсинки, заявил в среду депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

Первая полноформатная встреча президентов России и США состоялась 16 июля. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. Президент РФ в интервью российским СМИ заявил, что договорился с Трампом о новых способах урегулирования ситуации на востоке и юге Украины.

"Сейчас, по моей информации, украинский МИД пытается выяснить у администрации Белого дома: о каких таких предложениях идет речь?", – написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"В Украине абсолютно нет самостоятельной власти. Они зависят полностью от Вашингтона. Но там (в США – ред.) есть различные группы влияния. Так вот сейчас, после переговоров Трампа с Путиным, там недовольны. И вот эти представители "партии войны", которые серьезно влияют на руководство Украины, говорят: "Ребята, включайтесь в игру. Как вы включились когда-то против Трампа, направив компромат против руководителя его штаба (Пола) Манафорта". В итоге он был снят с руководства, а Трамп реально потерял где-то 3-3,5%, об этом говорят сами американцы. А теперь, мол, вы (Киев – ред.) включайтесь в другие стадии: мы сейчас будем в конгрессе слушать, мы будем сейчас допрашивать и переводчика, и охрану – о чем там говорилось", – сказал Владимир Олейник.

Таким образом, по его мнению, Киев в данном случае действует несамостоятельно.

"Сейчас вдруг приходит запрос. Но это ведь все по заказу. То есть они (украинское руководство – ред.) продолжают с командой Хиллари Клинтон, с (сенатором Джоном) Маккейном работу, направленную против Трампа. И, скорее всего, где-то эта работа сводится к тому, что необходимо объявить ему импичмент. Это не самостоятельная игра украинской власти. Это по заказу тех, кто сегодня против Трампа и против его политики, что он готов пожертвовать политикой ради мира, а не миром ради политики", – заключил украинский политик.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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