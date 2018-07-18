Крымский депутат: Порошенко пытается убедить весь мир, что РФ "изолирована"

Президент Украины Петр Порошенко рассказал об индивидуальных санкциях ЕС из-за строительства Крымского моста. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал эти заявления очередными пустыми словами.

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что ЕС принял решение ввести индивидуальные санкции в отношении шести человек из-за строительства Крымского моста.

"Хорошие новости из Брюсселя! В развитие наших договоренностей на саммите Украина – ЕС послы государств – членов ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против шести человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста", – написал украинский президент на своей странице в Facebook.

По его словам, такое решение означает "неизбежность наказания для любых граждан или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь какое-либо отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупацией украинского Крыма", сообщает RT.

В эфире радио Sputnik депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал заявление украинского лидера.

"Порошенко демонстрирует агонию своей внешней политики. Он убеждает весь мир, что Россия изолирована, а в Крыму происходят ужасные вещи. Но картина сегодня складывается совершенно другая. По сути, мы видим, что крымский вопрос на международной арене звучит все меньше и меньше. Слова президента Владимира Путина в Хельсинки относительно того, что тема Крыма для нас, для Российской Федерации, закрыта, звучали настолько убедительно, что никто в мире сегодня не способен реально оспаривать данную ситуацию, потому что она исходит из самого главного – волеизъявления крымчан. Кроме того, на фоне заявлений различных политиков, выступающих за отмену санкций, в том числе итальянского вице-премьера Маттео Сальвини, в Киеве наступает полный траур. Ведь все, что они говорят, абсолютно не соответствует действительности. А на Украине все ближе избирательная кампания, у господина Порошенко рейтинги ниже плинтуса, тема Крыма была в его риторике одной из базовых. Но все, что он говорил и говорит – это пустые слова", – сказал Владислав Ганжара.

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