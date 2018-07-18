"База для обороны". Эксперт прокомментировал передачу армии полка С-400

Минобороны РФ получило первый в этом году полк С-400. В эфире радио Sputnik эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко рассказал, в чем заключается уникальность системы.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны России первый в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", говорится в сообщении пресс-службы концерна, поступившем в РИА Новости.

"Первый в текущем году полковой комплект С-400 "Триумф" мы передали Министерству обороны Российской Федерации досрочно", – приводятся в сообщении слова гендиректора концерна Яна Новикова.

Техника при передаче выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Приемо-сдаточные испытания прошли успешно.

Торжественная церемония прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.

Система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко рассказал, в чем заключается уникальность системы.

"Система охватывает очень большую территорию, которую она способна оборонять, она обладает очень серьезными характеристиками по обнаружению, сопровождению и наведению целей и способна работать с ракетами различных классов и разной дальности. Хотел бы обратить внимание, что она способна не только сопрягаться с другими системами, но может являться базой для построения эшелонированной обороны. Ведение новых ракет дальности действия порядка 400 километров, о которых недавно было объявлено, думаю, не последняя новость в этом плане. Возможно, дальность ракет будет повышена. Система будет способна препятствовать не только боевой тактической авиации противника, но и системам, которые обеспечивают ее работу. Таким образом, блокируется проведение воздушных ударных операций. И это является фактором, который заставляет противника отказаться от нападения", – сказал Олег Пономаренко.

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