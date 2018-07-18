"Здравый смысл не имеет значения". Депутат о новой версии в деле Скрипалей

Полицейские недалеко от здания Баптистской церкви в британском Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления

Полицейские недалеко от здания Баптистской церкви в британском Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления

Британские СМИ утверждают, что отравление Сергея и Юлии Скрипалей организовала группа из шести человек, "ключевую роль" в которой играла женщина. В эфире радио Sputnik депутат Государственной Думы Александр Ющенко прокомментировал данную публикацию.

Отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери могла осуществить группа из шести человек, "ключевую позицию" в которой занимала женщина, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник в разведке.

Как пишет издание, предположение о составе группы организаторов отравления Скрипалей было сделано после инцидента с аналогичным отравлением в Эймсбери 4 июля. Брат пострадавшего в Эймсбери Чарли Роули – Мэтью Роули рассказал, что Чарли и его подруга Дон Стерджес, впоследствии скончавшаяся в больнице, подобрали в местном парке флакон для духов с нервно-паралитическим веществом и брызнули на себя его содержимое.

Исходя из этого, по мнению источника газеты в разведке, логично, что в группу могла входить женщина и играть в ней ключевую роль.

"Версия с флаконом для духов подкрепляет предположение о том, что женщина входила в группу из шести человек, которые осуществили атаку на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери 4 марта", – заключает издание.

Ранее The New York Times со ссылкой на британских и американских источников, знакомых с расследованием, написала, что за нападением на Сергея и Юлию Скрипаль в британском Солсбери якобы могут стоять "нынешние или бывшие агенты спецслужбы, известной как ГРУ".

В эфире радио Sputnik депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко прокомментировал публикацию.

"Все это похоже на сценарии голливудских детективов, которые кто-то придумывает и вбрасывает на обсуждение общественности. Делают некую дымовую завесу. При этом здравый смысл имеет самое малое значение. Информационный поток, связанный с "делом Скрипалей", развивается синусоидально: то подходит к апогею, обычно это связано с политическими событиями, то затухает, когда обвинения рассыпаются из-за отсутствия каких-либо фактов. В данном случае встреча в Хельсинки президентов Дональда Трампа и Владимира Путина позволила вытащить из загашников эту тему, дополнив ее "группой из шести человек", которые якобы причастны к этому делу. Думаю, в дальнейшем эта история снова утихнет, а с течением времени вновь будет подниматься, когда Лондону это будет выгодно", – сказал Александр Ющенко.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

В Скотланд-Ярде утверждают, что тем же веществом, что и Скрипали, отравились в расположенном недалеко от Солсбери городе Эймсбери еще два человека – Чарли Роули и Дон Стерджес. Их доставили в больницу и утром 4 июля. Впоследствии женщина скончалась, мужчина пришел в сознание.

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