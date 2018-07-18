"Тортуга". Политолог оценил угрозы Киева "мешать" России в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко намерен "помешать" России досматривать суда в Азовском море. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение о том, насколько реалистичны подобные планы.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал бороться с "незаконным", по его мнению, досмотром российскими пограничниками судов, следующих через Керченский пролив. По словам Порошенко, он уже отдал соответствующие приказы министру обороны, начальнику Генштаба и командующему ВМС страны.

"Сейчас стоит вопрос, что мы будем укреплять защиту с моря", – приводит слова Порошенко пресс-служба главы государства.

Как заявил Порошенко, Киев будет бороться с "провокациями". "Мы не будем с этим мириться. Если мы, украинцы, не защитим нашу землю, ее никто не защитит", – сказал он.

При этом в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Киевом и Москвой Азов определяется как море внутреннего пользования двух государств и Госпогранслужбы обеих стран имеют право проводить рядовые осмотры следующих через него судов.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов прокомментировал заявление украинского президента.

"Порошенко неоднократно выказывал в последнее время тревожность, связанную с азовскими портами и с Мариуполем, в том числе и в связи с этой ситуацией. То есть контроль со стороны российских погранслужб для предотвращения различных нарушений и ситуация с моряками судна "Норд" его, конечно, беспокоят. Ответить он ничем не может, кроме агрессивной риторики. Поэтому о реалистичности действий, о которых он заявляет, говорить не приходится. Украинский военный флот тоже находится не в лучшем виде, фактически его нет. Поэтому сложно представить, как именно они будут действовать. Но, учитывая, что в ряде ситуаций, похожих на ситуацию с моряками "Норда", Украина показала себя как полноценная пиратская Тортуга, то, думаю, от Порошенко стоит ждать именно пиратских действий", – сказал Александр Асафов.

Украина неоднократно выражала недовольство по поводу досмотра российскими пограничниками судов, следующих через Керченский пролив. В то же время со стороны Киева не прекращаются провокации в отношении российского судоходства. Так, весной украинский суд арестовал земснаряд "Печора" и судно SeaBreez из-за разработки песчаника в районе Крымского полуострова.

Кроме того, в конце марта в Азовском море был задержан сейнер "Норд". На его борту находились десять российских граждан, которых Киев считает украинскими. В результате девять членов экипажа оштрафовали за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины", а капитану судна грозит до пяти лет лишения свободы. После этого командование Черноморского флота заявило о готовности патрулировать воды Азовского и Черного морей, а действия Киева назвало "настоящим государственным пиратством".

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.