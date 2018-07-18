Военный летчик: Нидерланды в расследовании катастрофы MH17 играют фактами

МИД РФ раскритиковал решение Нидерландов снять вину с Киева по делу МН17. В эфире радио Sputnik генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов высказал мнение, что Амстердам своими действиями нарушает требования ICAO по расследованию трагедии.

Москва назвала вопиющим фактом то, что Нидерланды сняли в деле МН17 с Киева вину за незакрытое воздушное пространство над районом боевых действий на востоке Украины. Об этом говорится в комментарии российского МИД в связи с четвертой годовщиной трагедии.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве выразили озабоченность предвзятостью и закрытостью текущего расследования, опорой на информацию из соцсетей и непроверенные открытые источники, а также сотрудничеством "с известными своими фейковыми вбросами псевдорасследователями" из агентства Bellingcat.

В комментарии отмечается, что Россия с самого начала последовательно выступала за тщательное и объективное международное расследование катастрофы малайзийского Boeing, была у истоков принятия резолюции Совета Безопасности ООН 2166.

"Наша страна сразу предложила все необходимое техническое и экспертное содействие, в том числе с учетом имеющегося опыта расследования крушения самолета авиакомпании "Сибирь", сбитого силами ПВО Украины в 2001 году над Черным морем", – говорится в комментарии.

"Тем не менее, Нидерланды не допустили участия России в Совместной следственной группе (ССГ) и пошли по пути отработки заранее выбранной версии, практически проигнорировали важнейшую информацию, которую Россия предоставляла следствию в течение всего этого времени как на добровольной основе, так и в рамках механизма правовой помощи", – подчеркивает МИД.

Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.

"Они могут это сделать (снять вину с Киева – ред.), потому что процесс расследования – в их руках. Однако это противоречит нормам, правилам, требованиям ICAO (Международная организация гражданской авиации – ред.) по расследованию. Не имеют права снимать вину до тех пор, пока не окажется обратного подтверждения. А обратного подтверждения не будет, поскольку Киев официально не давал закрытие данного района на тот период. То есть факт остается. А вот игра с этим фактом – это политизированный вопрос", — сказал Владимир Попов.

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, которую контролировала украинская армия.

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