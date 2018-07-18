Военный эксперт: ракету "Кинжал" породило нежелание США договориться по ПРО

Новейшая ракета "Кинжал" превосходит по параметрам "Искандер", сообщает источник в ОПК. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец высказал мнение, что российская армия обретает очень "длинные руки".

Гиперзвуковая ракета "Кинжал" может поражать цели на дистанции в три раза дальше, чем ее сухопутный прототип – ракета оперативно-тактического комплекса "Искандер", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Гиперзвуковая ракета "Кинжал", которая ставится сегодня на истребители МиГ-31К и, по сути, является адаптацией ракеты комплекса "Искандер" под авиационный носитель, имеет дальность поражения 1,5 тысячи километров", — уточнил собеседник агентства.

Источник отметил, что в случае запуска "Кинжала" с бомбардировщика Ту-22М3, на котором также планируется устанавливать эти ракеты, его дальность поражения будет примерно такой же.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал о преимуществах ракеты.

"Она любопытна не только своей суперскоростью, которая очень серьезно затрудняет для ПВО и ПРО противника ее поражение. Она еще интересна и тем, что самолет МиГ-31 взлетает с аэродрома, набирает сверхзвуковую скорость, и, не заходя в зону поражения ПВО или ПРО противника, за две, а то и за три тысячи километров запускает эту ракету и уходит домой. Это очень серьезное преимущество: дивизион "Искандеров" не так-то быстро уберешь со стартовой позиции, а самолет крутнулся и на той же сверхзвуковой скорости ушел домой. Эту ракету продолжают совершенствовать. Обретая "Кинжал", российская армия обретает очень длинные руки для поражения объектов противника и оружие, противодействия, противоядия которому нет у наших вероятных противников", — сказал Виктор Баранец.

По его мнению, необходимость создания такого оружия родилась из-за нежелания США договариваться.

"Мы не включаемся в гонку вооружений. Как сказал президент Владимир Путин, мы просто нашли средство противодействия после того, как американцы отказались с нами обсуждать противоракетную оборону в Европе, как они стали совершенствовать свои стратегические ядерные силы. "Кинжал" был порожден отказом американцев договариваться о правилах игры. Мы же тысячу раз говорили: давайте договариваться о ПРО в Европе, потому что она нивелирует наш ракетный ядерный потенциал в случае серьезного конфликта. Но американцы всячески отвергали эти предложения. Тут и родилась идея найти противоядие. Ведь появился не только "Кинжал", появился и "Сармат", и "Авангард" и так далее. Не потому, что россиянам не на что больше тратить деньги – мы просто пытаемся найти оружие, которое адекватно отвечало бы угрозам", — отметил Виктор Баранец.

Владимир Путин представил "Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия 1 марта в послании Федеральному собранию. По его словам, гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Весной десять МиГ-31, оснащенных "Кинжалами", заступили на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.

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