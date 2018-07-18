РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Военный эксперт: ракету "Кинжал" породило нежелание США договориться по ПРО

469322
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Новейшая ракета "Кинжал" превосходит по параметрам "Искандер", сообщает источник в ОПК. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец высказал мнение, что российская армия обретает очень "длинные руки".

 Гиперзвуковая ракета "Кинжал" может поражать цели на дистанции в три раза дальше, чем ее сухопутный прототип – ракета оперативно-тактического комплекса "Искандер", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Гиперзвуковая ракета "Кинжал", которая ставится сегодня на истребители МиГ-31К и, по сути, является адаптацией ракеты комплекса "Искандер" под авиационный носитель, имеет дальность поражения 1,5 тысячи километров", — уточнил собеседник агентства.

Источник отметил, что в случае запуска "Кинжала" с бомбардировщика Ту-22М3, на котором также планируется устанавливать эти ракеты, его дальность поражения будет примерно такой же.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал о преимуществах ракеты.

"Она любопытна не только своей суперскоростью, которая очень серьезно затрудняет для ПВО и ПРО противника ее поражение. Она еще интересна и тем, что самолет МиГ-31 взлетает с аэродрома, набирает сверхзвуковую скорость, и, не заходя в зону поражения ПВО или ПРО противника, за две, а то и за три тысячи километров запускает эту ракету и уходит домой. Это очень серьезное преимущество: дивизион "Искандеров" не так-то быстро уберешь со стартовой позиции, а самолет крутнулся и на той же сверхзвуковой скорости ушел домой. Эту ракету продолжают совершенствовать. Обретая "Кинжал", российская армия обретает очень длинные руки для поражения объектов противника и оружие, противодействия, противоядия которому нет у наших вероятных противников", — сказал Виктор Баранец.

По его мнению, необходимость создания такого оружия родилась из-за нежелания США договариваться.

"Мы не включаемся в гонку вооружений. Как сказал президент Владимир Путин, мы просто нашли средство противодействия после того, как американцы отказались с нами обсуждать противоракетную оборону в Европе, как они стали совершенствовать свои стратегические ядерные силы. "Кинжал" был порожден отказом американцев договариваться о правилах игры. Мы же тысячу раз говорили: давайте договариваться о ПРО в Европе, потому что она нивелирует наш ракетный ядерный потенциал в случае серьезного конфликта. Но американцы всячески отвергали эти предложения. Тут и родилась идея найти противоядие. Ведь появился не только "Кинжал", появился и "Сармат", и "Авангард" и так далее. Не потому, что россиянам не на что больше тратить деньги – мы просто пытаемся найти оружие, которое адекватно отвечало бы угрозам", — отметил Виктор Баранец.

Владимир Путин представил "Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия 1 марта в послании Федеральному собранию. По его словам, гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Весной десять МиГ-31, оснащенных "Кинжалами", заступили на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Путин президент Мира
Трамп, задумайся пока не поздно!
09:52
18.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена