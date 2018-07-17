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Политолог: Россия и США начали движение к безопасному миру

(обновлено: 20:14 17.07.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевФлаги России и СШАФлаги России и США
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Российское Минобороны готово к реализации договоренностей, достигнутых лидерами России и США, заявили в военном ведомстве. Политолог Сергей Судаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что саммит в Хельсинки стал началом большого пути.

Минобороны РФ готово к практической реализации достигнутых в Хельсинки договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в сфере международной безопасности, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Здание министерства обороны РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Клинцевич: саммит в Хельсинки решил вопросы войны и мира

Он подчеркнул, что планируется активизировать контакты с американскими коллегами по линии Генеральных штабов и другим каналам. В частности, предстоит обсудить продление срока действия договора СНВ и взаимодействие в Сирии.

На встрече в финской столице российский президент заверил своего американского коллегу, что Москва готова продлить договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ), но надо обсудить детали.

Также лидеры России и США договорились о сотрудничестве по сирийской проблеме. Трамп подчеркнул, что это может спасти сотни тысяч жизней.

Накануне Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мнение: Путин и Трамп нашли общий язык

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки, и кое-где даже достигли практических договоренностей.

Американский лидер также положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что достигнутые Россией и США договоренности позволят сделать мир безопаснее. 

"На сегодняшний день крайне важно создать систему международного регулирования, особенно в армейской сфере. Дело в том, что столкновение США и России на территории Сирии могли привести не просто к локальному, но и к глобальному конфликту. Очень важно, чтобы существовала прямая линия взаимодействия между военными. В какой-то момент США перестали выходить на связь, и это привело к тому, что мы соблюдали существующие правила, но диалога, как такового, не существовало. И очень важно, чтобы такой диалог появился. Кроме того, второй очень важный аспект – это полновесный, полноценный диалог, который существует между спецслужбами. И здесь можно говорить о следующем шаге – что все террористические угрозы, которые нам надо решать, мы можем решать совместно. И вот сейчас мы как раз подходим к тому, что начинаем делать одно большое дело, не торгуясь: кто прав – кто виноват, кто больше сделал – кто меньше. Мы просто начинаем двигаться к определенному прогрессу, который делает мир более безопасным", – сказал Сергей Судаков.

По его мнению, прошедшая в Хельсинки встреча лидеров России и США – это начало большого пути.

"Говорить о каких-то прорывах пока рано, но то, что произошла разрядка, и что эта разрядка привела к тому, что система переориентировалась от очень жесткой конфронтации к формированию некоего полновесного мирового порядка, когда есть многополярный мир, когда каждый полюс играет значимую роль, – это факт. Мы не можем знать, как будет работать данная система, но то, что "машина тронулась" – это так", – заключил Сергей Судаков.

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