Клинцевич: саммит в Хельсинки решил вопросы войны и мира

Минобороны России заявило о готовности выполнять договоренности президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Сенатор Франц Клинцевич в эфире радио Sputnik отметил важность проведенных в Хельсинки переговоров для всего мира и, в частности, для Европы.

Минобороны РФ готово к практической реализации достигнутых в Хельсинки договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в сфере международной безопасности, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что планируется активизировать контакты с американскими коллегами по линии Генеральных штабов и другим каналам. В частности, предстоит обсудить продление срока действия договора СНВ и взаимодействие в Сирии.

На встрече в финской столице российский президент заверил своего американского коллегу, что Москва готова продлить договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ), но надо обсудить детали.

Также лидеры России и США договорились о сотрудничестве по сирийской проблеме. Трамп подчеркнул, что это может спасти сотни тысяч жизней.

Накануне Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки, и кое-где даже достигли практических договоренностей.

Американский лидер также положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире радио Sputnik прокомментировал итоги саммита.

"(На встрече – ред.) Поднималось много вопросов. Но, на мой взгляд, вопросы войны и мира являются ключевыми. Этот саммит, который прошел в Хельсинки, отодвинул "горячую" войну, как сейчас модно говорить, на много лет назад. По крайней мере, она перестала быть такой острой, как было до этого времени. Два лидера договорились, и в военном ведомстве уже подтвердили, что сотрудничество будет совсем на другом уровне. Хотя справедливости ради надо сказать, что военные ведомства никогда не прекращали консультации, всегда, даже в самые сложные моменты была возможность выйти на связь, проконсультироваться по каким-то острым моментам. Это очень важно", – сказал Франц Клинцевич.

По словам сенатора, урегулирование в Сирии будет способствовать решению многих проблем не только в этом регионе, но и в Европе.

"В данном случае мы говорим о многих гуманитарных процессах, связанных с освобождением территорий (в Сирии – ред.), восстановлением там некоего гражданского порядка, о работе по возвращению беженцев, уменьшению количества беженцев, которые сейчас пытаются выехать из Сирии. Сейчас закроются очень многие вопросы, которые до недавнего времени были серьезной проблемой не только для САР, но и для близлежащих государств и данного региона в целом. Ну и, конечно, сегодня есть перспектива, что активность боевиков, которые получают поддержку с Запада, станет значительно меньше. А это значит, что будет меньше смертей, будет меньше всяких операций. Я оцениваю все это крайне положительно", – сказал Франц Клинцевич.

Он также высказал мнение, что встреча лидеров России и США будет способствовать позитивному развитию двухсторонних отношений.

"Несмотря на то, что сегодня западные СМИ дают негативную оценку лично президенту Трампу и этим переговорам, это фундамент для дальнейшего благоприятного, устойчивого развития позитивных отношений между двумя великими державами – Соединенными Штатами и Россией", – заключил сенатор.

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