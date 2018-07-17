Военный эксперт: попытка "подловить" президента РФ на инфографике не прошла

Президент России Владимир Путин посоветовал Fox News лучше изучить ролик о российском вооружении. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков отметил, что в НАТО забывают, что их базы на границах с РФ – это не инфографика.

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News опроверг предположения американских СМИ, что новейшее оружие, которое он презентовал в марте, направлено против США.

"Что касается видеоматериалов, они не свидетельствуют о том, что данная ракета направлена на Соединенные Штаты. Вам следует внимательнее посмотреть их", – ответил Путин корреспонденту телеканала. Тот парировал, что в инфографике "было слово Флорида".

"Там не было написано "Флорида". Посмотрите внимательнее", – отметил российский лидер и предложил больше не распространять непроверенную информацию, а изучать факты самостоятельно. Также он предложил подарить журналисту искомое видео.

В свою очередь, корреспондент добавил, что картинка и без надписей очень напоминала Флориду.

В марте Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического оружия России. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

По словам президента, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".

В Вашингтоне вызвало обеспокоенность то, что в одном из видео ракета якобы летела в сторону США.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков прокомментировал ситуацию.

"Действительно, на инфографике нет упоминания Флориды, нет никакой топографической привязки к конкретной местности. Но в связи с тем, что общая риторика на тему "Россия угрожает всему миру" не снижается, решили найти хоть какой-то аргумент: мол, у вас было изображено, поэтому вы являетесь угрозой. Хотя произошло огромное изменение вдоль наших границ: появились новые базы НАТО, позиционные районные ПРО, постоянно летает разведывательная авиация, идут воинские учения, а итоговое заявление по прошедшему саммиту НАТО в Брюсселе говорит о том, что на самом деле под прикрытием мнимой угрозы со стороны России больше угрожают нам – идет продвижение НАТО на восток. Попытка подловить президента на инфографике не прошла, обвинить Россию не удалось. А то, что происходит в Европе на границе с Россией, мы видим каждый день. И там никакая не инфографика, а реальная угроза", – сказал Алексей Леонков.

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