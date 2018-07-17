"Сбросил маски". Эксперт о заявлении Трампа по "Северному-потоку-2"

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент США Дональд Трамп признал право Германии строить "Северный поток-2". В эфире радио Sputnik независимый эксперт в области энергетики Николай Хренков прокомментировал позицию американской стороны.

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил в интервью Fox News, что Германия имеет право участвовать в проекте "Северный поток-2".

Он отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель выплачивает России миллиарды долларов. "Но это их выбор – Германии. Это их выбор. Но это сложно, будучи членом НАТО", – добавил он.

О поставках российского газа в Европу Трамп говорил и на пресс-конференции после саммита в Хельсинки. Тогда он заявил, что США будут конкурировать с "Северным потоком-2" с помощью поставок сжиженного природного газа.

Со своей стороны, российский лидер заверил американского коллегу в том, что Москва готова сохранить транзит газа через Украину после ввода "Северного потока-2", а также продлить транзитный контракт, если "Газпром" и "Нафтогаз" урегулируют спор в Стокгольмском суде.

Ранее Трамп назвал поток "трубопроводных долларов" из Европы в Россию неприемлемым. США неоднократно критиковали проект "Северный поток-2" и грозили санкциями компаниям, которые в нем участвуют.

В эфире радио Sputnik независимый эксперт в области энергетики Николай Хренков прокомментировал заявления американского президента.

"Можно сказать, что Дональд Трамп сбросил маски, откинул их в сторону. По сути, он признал, что речь идет об экономическом проекте, а не о геополитике, не о проблемах Украины или о чем-то другом. Речь идет именно о чисто экономической конкуренции – американцы готовы продавать СПГ, при этом они готовы конкурировать с российским газом. Он это сказал прямиком, без лишних уверток и лицемерия. И странно было бы в этом ракурсе не признавать право Германии покупать газ там, где она хочет. Другое дело, что сама тема "Северного потока-2" обросла таким количеством различных политических нюансов, что их уже нельзя не упоминать. Поэтому Трамп делает оговорку, мол, странно быть членом НАТО и заключать с Россией такой договор на строительство газопровода. Но некоторые члены НАТО у нас не то что газ, а зенитно-ракетные комплексы покупают. Думаю, Трамп начинает делать отсылку к политической тематике, чтобы добиться конкурентного преимущества для американского СПГ", – сказал Николай Хренков.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

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