Политолог об ошибке киевского телеканала: оговорки редко бывают случайными

Киевский телеканал назвал Владимира Путина "президентом Украины". Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik назвала это "оговоркой по Фрейду".

Киевский телеканал "Еспрессо TV" допустил ошибку, опубликовав в Twitter анонс новости о встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Журналисты по ошибке назвали российского лидера "президентом Украины".

Пользователи соцсети сразу же заметили ошибку и указали на нее в комментариях. Некоторые предположили, что телеканалу вскоре придется объясняться из-за произошедшего с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

"Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась на полчаса позже запланированного времени…", – говорится в анонсе. При этом в самой статье оплошность, очевидно, была исправлена.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева высказала мнение о том, что стоит за этой ошибкой.

"Оговорки редко бывают случайными, есть выражение: оговорка по Фрейду, когда человек проговаривается о каких-то своих тайных желаниях. Эта оговорка может свидетельствовать о том, что на Украине все больше и больше людей, в том числе и в СМИ, и, возможно, в органах власти начинают понимать (точнее, окончательно до них начинает доходить), что украинское государство не состоялось, что это пространство может существовать только в рамках какого-то большого государственного образования. Как, собственно говоря, Украина всю историю и существовала – входила то в одно, то в другое государство. А в качестве суверенного государства у нее ничего не получается. Так что это можно воспринимать как полуподсознательную констатацию того факта, что эта государственность по большому счету Украине ничего не принесла", – сказала Наталья Макеева.

Накануне Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось.

На итоговой пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки. Американский лидер также положительно оценил переговоры. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!