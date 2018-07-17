Политолог: "расследование" по МН17 выглядит как минимум глупо

Москва готова предоставить документы и специалистов для расследования крушения малайзийского Boeing в Донецкой области в июле 2014 года, однако зарубежных партнеров это не очень интересует, заявил журналистам исполняющий обязанности представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Он отметил, что "расследование должно вбирать в себя позиции всех сторон, включая Россию".
"Российские материалы, российские данные были отклонены несколько раз, и, соответственно, не были включены в результаты расследования, в то же время, к сожалению, есть много ссылок на социальные сети и на очень сомнительные группы в интернете, которые не могут быть надежным источником информации в таких случаях", – сообщил дипломат.
Кроме того, по его словам, "большое количество данных не включено в расследование".
"Они (западные страны – ред.) просто игнорируют нас, мы не участвуем в расследовании, и они говорят, что им решать, включают ли они материал из России или нет, доверяют нашей информации или нет. То же самое касается украинской стороны. Мы считаем, что в украинской части расследования есть много информации, которая у них не запрашивается и именно поэтому мы считаем, что расследование далеко от того, чтобы быть честным, полным и прозрачным", – добавил Полянский.
Он уточнил, что изначально остается один из самых важных вопросов о том, "почему украинцы позволили самолету попасть в воздушное пространство, находившееся в зоне боевых действий, что противоречит всем нормам ИКАО – Международной организации гражданской авиации".
Международная следственная группа JIT в июне представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.
В эфире радио Sputnik политолог, преподаватель департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков высказал мнение, что расследования как такового фактически не было.
"Звучат обвинения, что самолет был сбит "Буком". В России есть все документы: их номера, когда и куда они были передислоцированы, кому были проданы. Кроме того, концерн "Алмаз-Антей" провел эксперименты, в том числе подрыв ракеты, изучил конфигурацию поражающих элементов и разлет осколков. Все это не было учтено, включая данные российских Военно-космических сил, которые предоставили информацию об оперативной воздушной обстановке на тот момент. Но эти данные не были приняты к сведению, никто не был допрошен. Все это выглядит как минимум глупо. Потому что если есть свидетели, а их не привлекают к расследованию, значит, у расследования есть другие интересы, и они, конечно, политические. И мы это видели: в расчет была взята единственная версия, а основной формой доказательств являются фотографии из соцсетей. Но чем больше будут давить и превращать в политику эту историю, тем больше будет здравых голосов и требований провести объективное расследование", – считает Леонид Крутаков.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!