Политолог: "расследование" по МН17 выглядит как минимум глупо

Россия готова содействовать в расследовании крушения MH17, однако зарубежных партнеров это не интересует, заявили в представительстве РФ при ООН. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Леонид Крутаков, без участия РФ расследование нельзя считать законченным.

Москва готова предоставить документы и специалистов для расследования крушения малайзийского Boeing в Донецкой области в июле 2014 года, однако зарубежных партнеров это не очень интересует, заявил журналистам исполняющий обязанности представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"В настоящий момент нас совершенно не устраивает то, как было проведено расследование, и складывается впечатление, что так называемая "русская вина" была решена с самого начала, и иллюзий относительно результатов расследования у нас нет", – сказал Полянский.

Он отметил, что "расследование должно вбирать в себя позиции всех сторон, включая Россию".

"Российские материалы, российские данные были отклонены несколько раз, и, соответственно, не были включены в результаты расследования, в то же время, к сожалению, есть много ссылок на социальные сети и на очень сомнительные группы в интернете, которые не могут быть надежным источником информации в таких случаях", – сообщил дипломат.

Кроме того, по его словам, "большое количество данных не включено в расследование".

"Они (западные страны – ред.) просто игнорируют нас, мы не участвуем в расследовании, и они говорят, что им решать, включают ли они материал из России или нет, доверяют нашей информации или нет. То же самое касается украинской стороны. Мы считаем, что в украинской части расследования есть много информации, которая у них не запрашивается и именно поэтому мы считаем, что расследование далеко от того, чтобы быть честным, полным и прозрачным", – добавил Полянский.

Он уточнил, что изначально остается один из самых важных вопросов о том, "почему украинцы позволили самолету попасть в воздушное пространство, находившееся в зоне боевых действий, что противоречит всем нормам ИКАО – Международной организации гражданской авиации".

Полянский добавил, что "если мы хотим, чтобы с самого начала просто обвинили одну конкретную страну, то нам не нужно это расследование, а это то, что сейчас и происходит".

Международная следственная группа JIT в июне представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

В эфире радио Sputnik политолог, преподаватель департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков высказал мнение, что расследования как такового фактически не было.

"Звучат обвинения, что самолет был сбит "Буком". В России есть все документы: их номера, когда и куда они были передислоцированы, кому были проданы. Кроме того, концерн "Алмаз-Антей" провел эксперименты, в том числе подрыв ракеты, изучил конфигурацию поражающих элементов и разлет осколков. Все это не было учтено, включая данные российских Военно-космических сил, которые предоставили информацию об оперативной воздушной обстановке на тот момент. Но эти данные не были приняты к сведению, никто не был допрошен. Все это выглядит как минимум глупо. Потому что если есть свидетели, а их не привлекают к расследованию, значит, у расследования есть другие интересы, и они, конечно, политические. И мы это видели: в расчет была взята единственная версия, а основной формой доказательств являются фотографии из соцсетей. Но чем больше будут давить и превращать в политику эту историю, тем больше будет здравых голосов и требований провести объективное расследование", – считает Леонид Крутаков.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!