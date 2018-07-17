"Украина живет весело". Военный эксперт об обнаруженной "базе с танками"

Сталкеры утверждают, что нашли на Украине заброшенную военную базу с готовыми к бою танками. В эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал это сообщение.

Два сталкера обнаружили заброшенную украинскую военную базу с полностью боеготовыми танками. Ролик опубликован на YouTube-канале Dima Total.

Авторы ролика в описании к нему рассказали о том, что исследовали полузаброшенные объекты в поисках бункера или бомбоубежища, когда наткнулись на три сотни старых советских танков, а вслед за этим нашли приблизительно десять "новых" Т-64 и грузовой автомобиль, предназначенный для их перевозки.

По словам сталкеров, на боевых машинах стоят пломбы, и они находятся в полной боеготовности.

Местонахождение базы авторы видео не раскрывают.

Военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал это сообщение в эфире радио Sputnik.

"Это сообщение похоже на фейк, потому что все украинские режимы после развала СССР только и занимались тем, что распродавали вооружение и бронетехнику на черных рынках. Поэтому я сильно сомневаюсь, что на Украине где-то сохранился островок, где могли остаться без внимания столь ценные для украинских властей продукты на экспорт. Скорее всего, это выдумка. Украина сейчас живет весело, начинается предвыборная кампания, и шизофрения задает тон везде – начиная от Киева и заканчивая провинцией", – сказал Александр Жилин.

Ранее бывший украинский военный Алексей Бобовников заявил, что фактическая мощность завода, производящего новейшие украинские танки "Оплот", составляет всего десять машин в год. Таким образом, чтобы обеспечить одну танковую бригаду необходимой сотней машин, Киеву понадобится десять лет, и к этому сроку "Оплоты", по его словам, уже устареют.

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