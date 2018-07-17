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Мнение: гражданская война в Сирии фактически закончена

(обновлено: 11:28 17.07.2018)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкСирийские войска в провинции ДерааСирийские войска в провинции Дераа
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сирийскую провинцию Дераа покинули сотни боевиков по договоренности с сирийской армией. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Евстафьев отметил важность происходящего для политического урегулирования в стране.

Сотни боевиков, несогласных с процессом примирения, покинули провинцию Дераа по договоренности с сирийской армией. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

Правительство и боевики при посредничестве России 6 июля договорились об эвакуации боевиков и их родственников на север страны. Для этого выделили 15 автобусов.

Боевики оставили в сирийской провинции Дераа тонны боеприпасов и оружия
© РИА Новости / Смагин Илья
Мнение: ситуация в Дераа – это успех сирийских и российских военных
"Еще недавно здесь (в Дераа – ред.) желающих покинуть город было несколько тысяч человек. А сегодня это всего несколько сотен. И буквально за несколько часов до начала процедуры вывода больше сотни боевиков отказались покидать и остались в городе", – рассказал Цыганков.

По его мнению, это говорит о доверии бывших членов бандформирований к правительству.

Как отметили представители сирийской армии, уезжающим разрешили взять с собой один автомат на человека и по три магазина с патронами. Им пришлось оставить радиостанции и снайперские винтовки.

Ранее Цыганков сообщил, что боевики в Дераа только за последние две недели сдали 26 танков и сотни единиц стрелкового оружия. Если технику после осмотра признают соответствующей требованиям, она поступит на вооружение сирийской армии.

В эфире радио Sputnik кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев прокомментировал ситуацию.

"Новость эта ожидаема. Так называемый южный фронт боевиков, за исключением отдельных элементов, связанных с радикальными исламистскими группировками, запрещенными в России, был фактически разгромлен, и военных перспектив там не было. Поэтому рано или поздно эти боевики, которые не хотели сложить оружие и пройти процедуру легализации, должны были куда-то испариться: либо в Иорданию, но там граница сейчас закрыта, либо надо было уходить в излюбленное место боевиков – Идлиб, где уже идет междоусобная резня между ними",  сказал Дмитрий Евставьев.

Он объяснил важность происходящего в Дераа для политического урегулирования в стране.

"С политической точки зрения это очень важный шаг, это восстановление суверенитета официального правительства Башара Асада над ключевыми районами, выход на государственную границу, к Голанским высотам и возможность начать полномасштабное политическое конструирование. Дераа – это важная, знаковая точка, контроль над которой фактически означает контроль Дамаска над большей частью урбанизированной территории страны. Что касается будущего военно-политической стабильности, то я думаю, что это будет зависеть от того, как быстро боевики, вывезенные в свое время в Идлиб, перережут друг друга, и как отдельные элементы полевых отрядов будут идти на политические соглашения с центральным правительством. Но крушение южного фронта однозначно говорит о том, что гражданская война в Сирии в том виде, в каком она существовала многие годы, фактически закончена",  отметил Дмитрий Евстафьев.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Tilvar1
Эксперт отмечает: гражданская война в Сирии в том виде, в каком она существовала многие годы, фактически закончена",
РИА Новости ria.ru/radio_brief/20180717/1524754894.html
Но президент Сирии утверждал ДАМАСК, 31 мая — РИА Новости. События в Сирии не являются гражданской войной, это изначально война против террористов и "наемников Запада", заявил президент страны Башар Асад.
РИА Новости ria.ru/syria/20180531/1521748576.html
Далее еще всю статью Асад приводит доводы, что война не гражданская.
Так, кто же из них говорит правду, президент, или российский чиновник. Или от обоих правду не услышать?
11:41
17.07.2018
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