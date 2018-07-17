Политолог: заявление Порошенко о выборах в Донбассе – это продолжение игры

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, когда Киев начнет готовиться к выборам в Донбассе. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов высказал мнение, что у украинской стороны нет никакого желания выполнять Минские соглашения.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет готов к политическому процессу по подготовке к местным выборам в Донбассе после ввода в регион миротворцев ООН.



"Сразу после того, как будут выведены российские войска с нашей территории, когда она заберет артиллерию, танки и системы залпового огня, а миротворческая миссия разоружит незаконные вооруженные формирования, мы сразу же готовы начать политический процесс по подготовке местных выборов и будем вести диалог с теми, кого изберут на выборах, признанных свободными", — заявил Порошенко в ходе программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. По его словам, такая логика отвечает Минским соглашениям по урегулированию конфликта на востоке Украины.

По мнению политолога, шеф-редактора проекта "СОНАР-2050" Семена Уралова, заявление свидетельствует о том, что никакого желания, даже отдаленного, выполнять Минские соглашения у Киева нет.

"В Минских соглашениях все очень четко прописано, есть порядок действий: изменения в законодательстве и возврат контроля на границе. Поэтому заявление Порошенко — это продолжение игры под названием "риторика", которая то усиливается, то ослабляется, но за ней не стоят реальные действия. А суть стратегии остается той же: Минские соглашения не собираются выполнять, но при этом в их срыве намерены максимально обвинять Россию и таким образом постоянно повышать градус накала. Думаю, эту технологию будут использовать и дальше", — сказал Семен Уралов в эфире радио Sputnik.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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