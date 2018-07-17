Мнение: между Путиным и Трампом возникло определенное понимание

Дональда Трампа критикуют в США после его встречи с Владимиром Путиным, актер Арнольд Шварценеггер увидел в американском лидере "вареную макаронину". Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik рассказал, чем, по его мнению, вызвано недовольство.

Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер считает, что президент США Дональд Трамп выглядел как "маленькая раскисшая макаронина" на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.

"Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая вареная макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи", — сказал Шварценеггер в видео-обращении на своей странице в Twitter.

По мнению актера, на пресс-конференции Трамп предал американскую разведку, систему правосудия и страну в целом. "Вы — президент США, вам не следует этого делать. Что с вами такое?" – посетовал Шварценеггер, который, как и Трамп, является республиканцем. В конце своего обращения уроженец Австрии тяжело вздохнул.

"Вся эта поездка — один гигантский средний палец, показанный президентом Трампом своей собственной стране. Просто челюсть упала", — написал сенатор-демократ Крис Мерфи в Twitter.

Экс-директор ЦРУ в администрации Барака Обамы Джон Бреннан считает выступление президента Трампа государственной изменой.

"Это даже превышает предел государственного преступления. Оно было не менее чем изменническим. Комментарии Трампа были не просто идиотскими. Он сам полностью в кармане у Путина. Где вы, патриоты-республиканцы?" — написал Бреннан в Twitter.

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире радио Sputnik прокомментировал недовольство американских политиков и общественности.

"Эта общественность осталась бы довольной, если бы Трамп отказался от встречи, сказав, мол, с русскими договариваться нельзя, доверять им нельзя, они опасны, агрессивны, непредсказуемы, и поэтому надо только вооружаться, укреплять связи с союзниками, высылать еще больше дипломатов, разрывать все культурные связи и так далее. В этом случае ему бы сказали: ну, молодец. Кстати, один из конгрессменов заявил, что надо допросить всех членов делегации, которые участвовали в переговорах, заслушать их в конгрессе, чтобы узнать, не продали ли они какие-то секреты, не стали ли "агентами Путина"", — сказал Юрий Почта.

Американские журналисты обрушились с критикой в адрес Трампа за то, что он подмигнул Владимиру Путину перед началом встречи.

Как отметил Юрий Почта, в этом движении не было ничего удивительного.

"Между ними возникло определенное понимание. Есть все-таки некие технологии переговоров, когда надо установить некую степень доверительности даже при недоверии, надо найти какие-то человеческие качества в партнере, чтобы на подсознательном уровне, мимикой как-то наладить контакт. И при всей напряженности Трампа – было очень видно, насколько он напряжен – все-таки он в какой-то степени смог выйти на нормальный человеческий уровень общения", — считает политолог.

По его мнению, главное, что эта встреча состоялась.

"Даже если бы они ни в чем не согласились друг с другом, даже если бы не было очень интересной и невероятно драматичной по содержанию пресс-конференции – главное, что встреча состоялась. Это невероятная победа, удача и для мировой политики, и для самих США, потому что политика демократов и части республиканцев ведет к катастрофе", — сказал Юрий Почта.

Переговоры президентов России и США длились четыре часа. Как заявил Владимир Путин по итогам встречи, они прошли в "откровенной и деловой атмосфере" и стали "весьма успешными и полезными", отметив, что это – первый шаг для устранения многочисленных проблем в отношениях Москвы и Вашингтона. Трамп, в свою очередь, назвал диалог "прямым и открытым".

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