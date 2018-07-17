Политолог прокомментировал заявления Трампа по итогам встречи в Хельсинки

резидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей после совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

резидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей после совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент США Дональд Трамп рассказал о важных выводах по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Комментируя эти заявления в эфире радио Sputnik, политолог Сергей Козлов отметил, что их стоит рассматривать через особую "призму".

Президент России Владимир Путин был очень силен на саммите в Хельсинки. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Я считаю, мы потрясающе провели время", — сказал он, комментируя итоги встречи.

"Это была хорошая встреча, мы обсудили так много вещей, включая ядерное распространение, войну и мир, экономику, Сирию, Украину. Мы обсудили очень многое", — отметил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что он и Владимир Путин пришли к важным выводам.

Ранее американский лидер назвал встречу с Путиным "хорошим началом". По его словам, Вашингтон хочет "дружбы, сотрудничества и мира" с Москвой. Он также выразил надежду на то, что встречи с российским президентом будут проходить чаще.

Однако американский президент остается заложником политической системы своей страны, отметил в эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиал РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов.

"Исходя из того, что американский президент предпочитает общаться со своей аудиторией через Twitter и привык делать очень громкие заявления, многие из которых потом оказываются не совсем подкрепленными фактурой и какими-то конкретными политическими решениями, и это заявление по окончании саммита в Хельсинки необходимо рассматривать сквозь подобную призму. Трампу необходимо отчитаться перед своим избирателем и американским истеблишментом о том, что эта встреча была проведена не зря, и что какие-то конкретные выводы были сделаны. Насколько эффективными оказались переговоры, судить сейчас достаточно сложно. Думаю, вряд ли можно ожидать потепления отношений, потому что американский президент – заложник американской политической системы", — сказал Сергей Козлов.

Накануне Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки, и кое-где даже достигли практических договоренностей.

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