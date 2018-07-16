Эксперт: тренд на сотрудничество с Россией захватывает все больше стран ЕС

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил за отмену санкций против России. В эфире радио Sputnik эксперт Александр Чичин отметил, что в странах ЕС все сильнее слышны голоса, призывающие к сотрудничеству.

Италия одной из первых будет агитировать за снятие Евросоюзом антироссийских санкций, заявил вице-премьер, министр внутренних дел страны Маттео Сальвини.

"Мы – один из первых голосов, который будет поддерживать эту точку зрения (об отмене санкций – ред.)", – заявил Сальвини на пресс-конференции в Москве. По его словам, Италия движется к цели снятия санкций, в связи с чем до конца года планирует ряд мероприятий.

"Италия хочет преодолеть санкционный режим, открыть каналы диалога", – отметил министр, добавив, что европейские банки смогут открывать кредиты малым и средним российским фирмам.

По его словам, на встрече в октябре 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудят сотрудничество в сфере экономики.

В эфире радио Sputnik декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при Президенте России Александр Чичин отметил, что в странах ЕС все сильнее слышны голоса, призывающие к отмене санкций.

"Маттео Сальвини говорил об этом еще до того, как сам вошел в состав правительства. Необходимость снятия санкций он обосновывает не только тем, что Италия несет определенные издержки, но и тем, что вообще Россия кажется им надежным партнером, и еще им нравится личность нашего президента, поэтому они настроены на то, что с Россией можно и нужно иметь дело. Надо сказать, что в последнее время об этом говорит не только Маттео Сальвини. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан буквально вчера сказал, что санкции только вредят нашим отношениям. Примерно в таком же духе ранее высказывались премьер Австрии Себастьян Курц. Возможно, в скором времени подобного можно ожидать и от Франции. Получается, что локальные проявления очевидны. Кроме того, обостряется торговая война между США и Евросоюзом. И в этой связи ЕС объективно должен склоняться к смягчению торговых ограничений с Россией и к постепенной их отмене. Даже тот факт, что ФРГ не желает уступать давлению США и отказываться от "Северного потока-2" показывает, что Берлин тоже находится в стадии размышления о целесообразности этих санкций. Так что такой тренд захватывает все большее количество стран Евросоюза", – сказал Александр Чичин.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию.

Совет ЕС 5 июля оформил решение о продлении экономических санкций против РФ еще на полгода – до 31 января 2019 года. Меры направлены в отношении финансового, энергетического и оборонного секторов, а также на товары двойного назначения. Впервые санкции были введены 31 июля 2014 года сроком на один год и усилены в сентябре 2014 года.

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