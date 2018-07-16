Мнение: Запад не допустит дефолта на Украине

Экономика Украины, несмотря на мнимую стабилизацию, стоит перед угрозой дефолта и социально-демографического кризиса, на что указывают многие индикаторы, об этом говорится в статье украинского экономиста Татьяны Богдан, опубликованной в издании "Зеркало недели".
Автор статьи отмечает, что, согласно данным Всемирного банка за 2016 год, такие показатели, как соотношение внешнего долга и экспорта, а также валового национального дохода значительно превышало средний уровень в странах с невысокими доходами.
Кроме того, внешний совокупный долг Украины по состоянию на конец марта 2018 года составлял 210,2% от объема экспорта, при предельно допустимом уровне в 200%, внешний долг равнялся 100,3% ВВП при предельно допустимом уровне 60%, а краткосрочный внешний долг Украины достиг уровня 259,7% международных резервов при предельно допустимом уровне в 100%.
Эксперт отмечает, что в первом квартале 2018 года из 11 индикаторов внешней устойчивости только три продемонстрировали низкую степень уязвимости к воздействию шоковых ситуаций. По остальным показателям уровень соответствующих рисков оценен как очень высокий.
Экономист подчеркивает, что в начале 2018 года Украина столкнулась с серьезными трудностями с выполнением бюджета и осуществлением плановых выплат по обслуживанию внешнего долга.
По ее словам, такая ситуация возникла из-за того, что программа сотрудничества с МВФ была приостановлена, и Киев получил лишь 100 млн долларов вместо 6 млрд долларов рефинансирования выплат по международным займам.
"Сокращение госрасходов в условиях слабого восстановления экономической активности после глубокого кризиса 2014-2015 гг. станет фактором подавления экономической деятельности и углубления социально-демографического кризиса в стране", – констатирует автор статьи.
В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что страны-кредиторы Украины не допустят невыполнения ею долговых обязательств.
"В последние годы на Украине то и дело местные экономисты делают заявления об угрозе дефолта, и на самом деле у экономических экспертов есть весомое основание для подобных прогнозов. Но дело в том, что в вопросы экономики очень часто вторгается политика, и европейские государства, спонсирующие Украину, просто не допустят дефолта, как не допустили этого в 2014 году. Украина и так дорого обходится Европейскому союзу, вкладывать в эту страну еще большее количество денежных средств Запад не собирается", – сказал Иван Мезюхо.
В 2016-2017 годах Украина получила по одному траншу в млрд долларов каждый. Киев рассчитывал получить пятый транш до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло.
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