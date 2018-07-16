Мнение: Запад не допустит дефолта на Украине

Украинский экономист Татьяна Богдан предупредила об угрозе дефолта в стране. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что для подобных прогнозов есть весомое основание, однако это невыгодно Западу.

Экономика Украины, несмотря на мнимую стабилизацию, стоит перед угрозой дефолта и социально-демографического кризиса, на что указывают многие индикаторы, об этом говорится в статье украинского экономиста Татьяны Богдан, опубликованной в издании "Зеркало недели".

"Негативным является тот факт, что Национальный банк допустил уменьшение объема международных резервов одновременно с номинальной ревальвацией курса гривны (на 6,9% за 5 месяцев с начала года). И это – в период пиковых нагрузок выплат по внешнему госдолгу (2018 – 2020 годы), что без продолжения поддержки международных организаций порождает для Украины реальную угрозу суверенного дефолта", – пишет Богдан.

Автор статьи отмечает, что, согласно данным Всемирного банка за 2016 год, такие показатели, как соотношение внешнего долга и экспорта, а также валового национального дохода значительно превышало средний уровень в странах с невысокими доходами.

Кроме того, внешний совокупный долг Украины по состоянию на конец марта 2018 года составлял 210,2% от объема экспорта, при предельно допустимом уровне в 200%, внешний долг равнялся 100,3% ВВП при предельно допустимом уровне 60%, а краткосрочный внешний долг Украины достиг уровня 259,7% международных резервов при предельно допустимом уровне в 100%.

Эксперт отмечает, что в первом квартале 2018 года из 11 индикаторов внешней устойчивости только три продемонстрировали низкую степень уязвимости к воздействию шоковых ситуаций. По остальным показателям уровень соответствующих рисков оценен как очень высокий.

"Таким образом, значительный дефицит торгового баланса, низкий уровень международных резервов, отрицательное сальдо международной инвестиционной позиции, чрезмерные объемы внешнего долга Украины и непосильное бремя долговых выплат сигнализируют о возможности наступления долгового кризиса и кризиса платежного баланса в нашей стране в недалеком будущем", – предупреждает Богдан.

Экономист подчеркивает, что в начале 2018 года Украина столкнулась с серьезными трудностями с выполнением бюджета и осуществлением плановых выплат по обслуживанию внешнего долга.

По ее словам, такая ситуация возникла из-за того, что программа сотрудничества с МВФ была приостановлена, и Киев получил лишь 100 млн долларов вместо 6 млрд долларов рефинансирования выплат по международным займам.

"Сокращение госрасходов в условиях слабого восстановления экономической активности после глубокого кризиса 2014-2015 гг. станет фактором подавления экономической деятельности и углубления социально-демографического кризиса в стране", – констатирует автор статьи.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что страны-кредиторы Украины не допустят невыполнения ею долговых обязательств.

"В последние годы на Украине то и дело местные экономисты делают заявления об угрозе дефолта, и на самом деле у экономических экспертов есть весомое основание для подобных прогнозов. Но дело в том, что в вопросы экономики очень часто вторгается политика, и европейские государства, спонсирующие Украину, просто не допустят дефолта, как не допустили этого в 2014 году. Украина и так дорого обходится Европейскому союзу, вкладывать в эту страну еще большее количество денежных средств Запад не собирается", – сказал Иван Мезюхо.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 млрд, в августе того же года – второй транш в 1,7 млрд.

В 2016-2017 годах Украина получила по одному траншу в млрд долларов каждый. Киев рассчитывал получить пятый транш до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло.

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