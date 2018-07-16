Военный эксперт оценил возможности России по поддержанию ядерного паритета

Новое российское оружие должно "забетонировать" ядерный паритет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков отметил, что Россия способна охладить пыл любого агрессора.

Военно-промышленный комплекс России принимает необходимые меры из-за исходящих от НАТО угроз, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что паритет надежно обеспечен за счет новых изобретений, за счет изобретения новых систем вооружения, которые призваны "забетонировать" ядерный паритет. Ядерный паритет – это и элемент взаимного сдерживания, и элемент, который гарантирует стратегическую ядерную безопасность", – сказал Песков в интервью телеканалу RT.

На саммите НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп потребовал от союзников довести национальные расходы на оборону до требуемых в альянсе двух процентов ВВП уже к концу нынешнего года.

В 2014 году члены НАТО приняли решение, что в перспективе все страны альянса доведут свои оборонные расходы до требуемого уровня. Однако, по оценке НАТО от июня 2017 года, из 29-ти членов блока не менее двух процентов от ВВП на оборону тратят только США, Греция, Великобритания, Эстония, Румыния и Польша. Трамп неоднократно призывал союзников выполнять достигнутые договоренности и повышать расходы на оборону, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран – членов НАТО.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал о возможностях России по поддержанию ядерного паритета.

"Помимо ядерной триады мы сейчас активно развиваем комплексы высокоточного оружия. Прежде всего это ракетные комплексы, которые включают в себя крылатые ракеты воздушного и морского базирования, применение этих ракет мы показали во время операции в Сирии. Это оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", которые могут действовать на определенной дистанции. В совокупности с этим мы усовершенствуем свою ядерную триаду – поступающие на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты РС-28 "Сармат" по своим характеристикам не имеют аналогов в мире. Помимо этого 1 марта 2018 года был продемонстрирован еще ряд комплексов, которые дополняют наши возможности по охлаждению пыла любого агрессора. Это и планирующий ракетный блок "Авангард", это и гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал", это крылатая ракета "Буревестник" и беспилотный подводный аппарат "Посейдон". Все они могут нести как ядерную, так и неядерную начинку. Все это в совокупности позволяет нам выравнивать баланс. Но США и их союзники все равно ищут возможность, чтобы этот баланс безоговорочно нарушить в свою пользу", – сказал Алексей Леонков.

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