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Эксперт рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

(обновлено: 11:20 16.07.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд ТрампПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент США Дональд Трамп считает, что его раскритикуют за встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский отметил, что решений от этой встречи ждут и мировые лидеры в третьих странах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, несмотря на то, что оппоненты в любом случае подвергнут его критике.

В своем Twitter-аккаунте Трамп написал, что, "к сожалению, независимо от того, как хорошо пройдут переговоры", даже если ему "отдадут Москву", его все равно будут критиковать за то, что "не взял еще и Санкт-Петербург".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава государства также подчеркнул, что "значительная часть средств массовой информации в США на самом деле являются врагами народа".

При этом, по его мнению, отношения с Россией как никогда плохи из-за многолетней глупости США и продолжающейся охоты на ведьм.

В эфире радио Sputnik эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский высказал мнение, что, независимо от исхода встречи, довольных ею среди американского истеблишмента не найдется.

"Скорее всего, довольных сейчас не найдется. Когда недавно американские конгрессмены-республиканцы посетили Государственную думу, депутаты надеялись, что это "голуби мира", и поездка нацелена на налаживание контактов. Но они, вернувшись, сделали целый ряд жестких заявлений. То есть мы видим, что в республиканской среде сближение с Россией, если Трамп захотел бы пойти по этому пути, никто не поддержит. Мы уже не говорим о том, что находящиеся в оппозиции демократы будут практически любое действие Трампа рассматривать как направленное против интересов США. Поэтому я бы не рассчитывал на поддержку американского президента в его попытках нормализации отношений", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

Поэтому, по его мнению, американский президент может и не предпринимать таких попыток.

"Дональд Трамп известен тем, что он может быть политиком, который высказывает прямо противоположные суждения с очень небольшим временным разрывом. Он может достаточно жестко выступать и моментально делать комплименты после этого, а потом снова делать жесткие заявления. Поэтому я бы не имел никаких особых надежд на это. Но если между двумя президентами сложится, по крайней мере, диалог, то это тоже очень важно, поскольку на сегодняшний день даже режима обсуждения текущих международных проблем у нас с США нет. А это необходимо, потому что речь идет о двух крупнейших военных державах, и в наших отношениях много конфликтных вопросов на повестке", – отметил эксперт.

По его мнению, решений от этой встречи ждут и лидеры третьих стран.

"В последние дни со стороны и европейских, и азиатских лидеров было целое паломничество в Москву. Думаю, что это было связано отнюдь не с финалом Чемпионата мира по футболу. Это было связано с предстоящими переговорами Путина и Трампа. То есть мировые лидеры все-таки от этих переговоров ждут неких результатов", – считает Дмитрий Офицеров-Бельский.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами. 10 июля 2018
© REUTERS / Leah Millis
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Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры 16 июля в Хельсинки. Вашингтон и Москва обозначили широкий круг тем, которые будут обсуждаться на первой полноформатной двусторонней встрече двух лидеров. До этого они встречались лишь на полях других мероприятий – на саммите "двадцатки" в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре того же года.

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