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Политолог: "дело Скрипалей" в Великобритании будут отрабатывать "по полной"

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© AP Photo / Matt DunhamСотрудники британских спецслужб в защитных костюмах у жилого дома в Солсбери в связи с расследованием отравления людей в ЭймсбериСотрудники британских спецслужб в защитных костюмах у жилого дома в Солсбери в связи с расследованием отравления людей в Эймсбери
© AP Photo / Matt Dunham
В Британии подозревают ГРУ в причастности к "делу Скрипалей", пишут СМИ. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, почему эта новость появилась именно сейчас.

 Британские следователи полагают, что Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери отравили бывшие или нынешние сотрудники ГРУ. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

По мнению авторов материала, это – "в традициях российской и советской практики по отношению к предателям". Как отмечается, именно поэтому ГРУ с первых дней была в числе подозреваемых.

Сообщая об этом, авторы материала напоминают, что сотрудников разведки подозревают также во вмешательстве в президентские выборы в США. И отмечают, что 16 июля президент России Владимир Путин встречается с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки.

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов прокомментировал публикацию.

"Я думаю, что эту тему будут отрабатывать долго и по полной. Меня в этом убеждает история с публикацией списка 12 агентов ГРУ, которые якобы причастны к хакерской истории во время американских выборов. По-моему, впервые про людей, которые, судя по всему, живут в России, сообщают имена, звания и даже места, где они работают. Это либо какое-то внутреннее предательство – кто-то этих людей выдал, либо это сочиненная история. Но эту тему будут жевать долго. Она показала определенную эффективность, когда, бездоказательно обвинив Россию в том, что ее агенты действуют на территории Великобритании, удалось поднять некую волну солидарности и сочувствия. Сейчас подобную историю запускают перед встречей лидеров России и США и дальше будут ее жевать. Я с самого начала не исключал возможности, что Скрипалю отомстил в личном порядке кто-то из тех, кого он выдал. Но когда эта история повторилась с людьми совсем иными, когда у них в доме вдруг находят бутылку с ядом, то все-таки думаю, что это – чистой воды провокация английских спецслужб", — сказал Юрий Светов.

Ранее американский Минюст выдвинул обвинения против 12 сотрудников российских спецслужб в рамках "вмешательства" в выборы в США. Им вменяют в вину хакерские атаки на компьютерную сеть Демократической партии. В ведомстве также заявили, что разведчики якобы причастны к взломам в 2016 году компьютеров правительства, госдепартамента, избирательной комиссии и компаний, поставляющих программное обеспечение для выборов. Новые обвинения Минюст связывает с кражей информации на 500 тысяч американских избирателей.

И в Белом доме, и в Кремле подозрения во вмешательстве не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров неоднократно указывал, что никаких фактов, подтверждающих "вмешательство", нет.

Британская полиция 4 июля сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества", их госпитализировали в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери в начале марта. Лондон утверждает, что к инциденту со Скрипалями причастно российское государство. При этом Великобритания не приводит никаких доказательств своим обвинениям.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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