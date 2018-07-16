Политолог: ЧМ-2018 смягчил международную напряженность

Глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович выступила против изоляции России. В эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень высказал мнение, что лидеры государств, побывав на ЧМ, делают вывод о необходимости сотрудничества.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выступила за необходимость диалога с Россией вместо ее изоляции. Об этом она заявила в интервью агентству Associated Press.

Грабар-Китарович выразила обеспокоенность действиями России в юго-восточной Европе, но при этом заявила о важности диалога с Москвой по вопросам безопасности.

"Мы должны работать вместе", — отметила глава государства.

Она выразила надежду на то, что встреча президентов России и США в Хельсинки поможет смягчить международную напряженность. "Я надеюсь, что два лидера продемонстрируют достаточно ответственности за глобальную стабильность и трансатлантические отношения", — отметила Грабар-Китарович.

Накануне, перед финалом Чемпионата мира по футболу в Москве, президент Хорватии встретилась в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Он подарил ей букет цветов, а она ему — футболку хорватской сборной с надписью Putin.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik прокомментировал высказывания президента Хорватии.

"Грабар-Китарович в России побывала несколько раз на протяжении последних недель во время чемпионата мира по футболу. Человек она не партикулярный, летала эконом-классом, вместе с друзьями ходила в Нижнем Новгороде на матч по паспорту болельщика. Таким образом она действительно посмотрела на Россию, побывала среди людей, на стадионе. То есть ей случилось побывать в гуще российской жизни. И к тому же, конечно, на этом фоне и она пообщалась с премьер-министром и президентом. Она человек непосредственный, живой, простой в общении. Все это ее, видимо, развернуло к России, вызвало симпатию", — сказал Евгений Бень.

Он отметил, что мнение о необходимости налаживать отношения с Москвой становится в Европе все более популярным.

"В ЕС раздаются голоса, которые говорят о том, что санкции непродуктивны, приносят только урон. Мнение Грабар-Китарович было подтверждено и в словах (премьер-министра Венгрии) Виктора Орбана, который сказал, что товарооборот между Россией и Венгрией на хорошем уровне, – представьте, на каком уровне он был бы, если бы не было санкций. Так что лидеры европейских стран, побывав в России, делают вывод о том, что Россию не нужно отталкивать. Получается, что футбол действительно способствует смягчению международной напряженности", — заключил Евгений Бень.



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