Мнение: Трамп ведет себя с Европой как коммивояжер, навязывающий услуги

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что высказывания президента США Дональда Трампа и министра энергетики Рика Перри по поводу трубопровода "Северный поток-2" – пример чистой идеологии и нечестной конкуренции.
В Брюсселе, где проходил саммит НАТО, Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа. Американский лидер считает совершенно неприемлемым, что Германия платит миллиарды за российский газ и планирует построить новый трубопровод ("Северный поток-2"), тогда как Соединенные Штаты должны защищать ее как союзника по НАТО, тратя на оборону непропорционально больше Берлина.
Он также обратил внимание на заявление министра энергетики США Рика Перри по поводу "Северного потока-2".
"Он сказал, что проект должен быть приостановлен, а на те европейские страны, компании которых будут участвовать в нем, США наложат санкции, так как суть США в конкуренции, для конкуренции необходимы новые терминалы СПГ для американского газа. Я бы сказал, некоторая конкуренция. И конечно, российский авторитарный газ, как предполагается, хуже американского демократического газа? Я извиняюсь, но это не экономика, это не конкуренция, это уже чистая идеология и нечестная конкуренция", – подытожил Лавров.
В эфире радио Sputnik эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов высказал мнение, что Трамп открыто навязывает свою волю европейским партнерам.
"Уже стало притчей во языцех, что Трамп использует бизнес-подходы во внешнеполитической деятельности, хотя государственный деятель должен руководствоваться другими мотивами. Трамп ведет себя как коммивояжер, который ездит по всему миру и навязывает свои услуги. Он считает, что таким образом защищает интересы США. Но, действительно, Лавров прав – Трамп занимается нечестной конкуренцией. Он навязывает свою волю странам-сателлитам США", – сказал Андрей Тихонов.
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