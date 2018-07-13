Мнение: Трамп ведет себя с Европой как коммивояжер, навязывающий услуги

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слова президента США Дональда Трампа о зависимости Германии от России "чистой воды идеологией". В эфире радио Sputnik эксперт Андрей Тихонов отметил, что американский лидер открыто диктует свою волю европейским партнерам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что высказывания президента США Дональда Трампа и министра энергетики Рика Перри по поводу трубопровода "Северный поток-2" – пример чистой идеологии и нечестной конкуренции.

В Брюсселе, где проходил саммит НАТО, Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа. Американский лидер считает совершенно неприемлемым, что Германия платит миллиарды за российский газ и планирует построить новый трубопровод ("Северный поток-2"), тогда как Соединенные Штаты должны защищать ее как союзника по НАТО, тратя на оборону непропорционально больше Берлина.

Лавров в интервью ведущему RT Ларри Кингу напомнил о высказывании Трампа, который сказал, что президент России Владимир Путин для него не друг и не враг, а соперник, который, возможно, однажды станет другом. "Говоря о соперничестве: я всегда верил в свободную конкуренцию, ибо свободный рынок заключается в честной конкуренции", – заявил Лавров.

Он также обратил внимание на заявление министра энергетики США Рика Перри по поводу "Северного потока-2".

"Он сказал, что проект должен быть приостановлен, а на те европейские страны, компании которых будут участвовать в нем, США наложат санкции, так как суть США в конкуренции, для конкуренции необходимы новые терминалы СПГ для американского газа. Я бы сказал, некоторая конкуренция. И конечно, российский авторитарный газ, как предполагается, хуже американского демократического газа? Я извиняюсь, но это не экономика, это не конкуренция, это уже чистая идеология и нечестная конкуренция", – подытожил Лавров.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов высказал мнение, что Трамп открыто навязывает свою волю европейским партнерам.

"Уже стало притчей во языцех, что Трамп использует бизнес-подходы во внешнеполитической деятельности, хотя государственный деятель должен руководствоваться другими мотивами. Трамп ведет себя как коммивояжер, который ездит по всему миру и навязывает свои услуги. Он считает, что таким образом защищает интересы США. Но, действительно, Лавров прав – Трамп занимается нечестной конкуренцией. Он навязывает свою волю странам-сателлитам США", – сказал Андрей Тихонов.

"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого плана. Президент Владимир Путин в этой связи говорил, что Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.

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