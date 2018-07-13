Футбольный эксперт: слова Инфантино о ЧМ-2018 – не просто "фигура речи"

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал чемпионат мира по футболу в России лучшим в истории. В эфире радио Sputnik футбольный эксперт Андрей Малосолов прокомментировал высказывания главы международной федерации.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира 2018 года в России стал лучшим в истории проведения турнира.

"Невероятный, изумительный чемпионат мира. С самого начала турнира мы испытываем невероятные эмоции от нахождения здесь, а через два дня будет вершина всего этого – финал. Эти пару лет я говорил, что ЧМ-2018 будет лучшим за все время. Сейчас я могу сказать это еще раз, но с убежденностью, что это лучший чемпионат мира в истории. Я бы хотел поблагодарить всех, кто имел отношение к проведению и подготовке турнира", – сказал он на пресс-конференции.

Инфантино поблагодарил "русский народ и всю Россию", а также правительство, президента РФ Владимира Путина, местный оргкомитет и РФС.

"(Благодарю, – ред.) всех тех, кто в этой стране обеспечил оптимальное проведение чемпионата мира, лучшего за все времена. Сердце, улыбка чемпионата мира – волонтеры, тысячи людей, которые работали ради организации турнира", – сказал глава ФИФА.

Он также отметил, что ЧМ-2018 повлиял на восприятие России в мире и заставил "всех дышать футболом".

В эфире радио Sputnik футбольный эксперт, руководитель спортивной редакции "Царьград" Андрей Малосолов высказал мнение, что слова Джанни Инфантино имеют под собой самую серьезную основу.

"Эти слова – не фигура речи, а реальность этого чемпионата мира по одной простой причине: было продемонстрировано хорошее футбольное шоу, инновации в области строительства спортивной инфраструктуры (все футбольные арены новые, "с иголочки"), и самое важное – ЧМ прошел на высочайшем организационном уровне и при невероятно крутой безопасности. Ни одного инцидента за весь чемпионат! – давайте сплюнем и постучим по дереву… Не было каких-либо вопросов, которые бы ущемили прибывших на чемпионат болельщиков, нет неудобств, нет уличной преступности, нет тех неприятных вещей, которые сопровождали последние чемпионаты мира по футболу в ЮАР и в Бразилии. То есть люди приезжают в Россию и им ничего не угрожает, в отличие от того, что происходило там. Поэтому слова Джанни Инфантино имеют под собой самую серьезную основу. Это не просто дань уважения и культурный обмен, это констатация факта", – сказал Андрей Малосолов.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Финал турнира между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в Москве.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.