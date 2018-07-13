Эксперт прокомментировал авианалет коалиции США в Сирии

Сирийское национальное агентство САНА сообщило о десятках погибших при авианалете коалиции США в Сирии. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Фитин высказал мнение о том, в чьих интересах продолжение дестабилизации обстановки в стране.

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по двум деревням в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. По предварительным данным, погибли более 30 мирных граждан, десятки ранены, сообщило сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, авианалетам подверглись деревни Багуз аль-Фаукани и Ас-Суса у пограничного с Ираком города Аль-Букемаль.

Последняя атака коалиции во главе с США на Дейр-эз-Зор была в мае. Об этом сообщала "Хезболла", бойцы которой воюют на стороне сирийской армии против террористических группировок с 2012 года.

Удары США и их союзников по Сирии и Ираку привели с 2014 года к гибели 939 мирных жителей, отчитались недавно в Вашингтоне. За четыре года коалиция нанесла 29 596 ударов.

В эфире радио Sputnik эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин прокомментировал ситуацию.

"Скорее всего, это попытка американцев еще раз продемонстрировать, что они не пойдут на открытие пункта или коридора из Ирака в Сирию, предназначенного для того, чтобы была возможность снабжать формирования, противостоящие американцам и поддерживаемым ими "Сирийским демократическим силам", состоящим в основном из курдов. Поэтому главная задача США – продолжать дестабилизировать ситуацию в Сирии, не дать наладить логистические пути снабжения сил, которые поддерживают (президента Башара) Асада и официальное правительство Сирии", – считает Владимир Фитин.

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