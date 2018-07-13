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Политолог о взаимоотношениях Мей и Трампа: хвост пытается вилять собакой

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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите НАТО в БрюсселеПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дональд Трамп отказался порвать с Россией из-за инцидентов в Солсбери и Эймсбери, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Кирилл Коктыш высказал мнение, что ответ президента США на соответствующий вопрос – это некий посыл Лондону.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается разрывать связи с Россией из-за инцидентов с отравляющими веществами в Великобритании, пишет газета The Sun.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Matt Dunham / Pool
Мнение: Дональд Трамп привез Терезе Мэй "черную метку"
"Я думаю, что ладить с Китаем и ладить с Россией – это хорошо", — заявил Трамп изданию в ответ на вопрос, может ли он пересмотреть участие во встрече в Хельсинки с российским коллегой Владимиром Путиным. 

Переговоры президентов России и США запланированы на 16 июля. В Кремле анонсировали, что Путин и Трамп обсудят перспективы двусторонних отношений, а также актуальные темы международной повестки дня.

В эфире радио Sputnik член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш высказал мнение, что ответ Трампа представляет собой некий посыл.

"Третья страна не будет определять политику Соединенных Штатов – не для того Трамп избирался, чтобы им руководила Тереза Мэй. И это было очевидно с самого начала: попытка хвоста вилять собакой, учитывая, что Британия в этом случае в роли "хвоста", изначально была обречена, тем более, учитывая личности обоих руководителей. Поэтому ситуация была абсолютно предсказуема. Рычагов давления "у хвоста" на "собаку" особых нет. Тем более что Трамп, похоже, сделал ставку на премьерство (экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса) Джонсона. И в этом плане британская пресса довольно динамично задается вопросом, просидит ли Тереза Мэй в ближайшие две недели (в кресле премьера – ред.) или слетит. Так что скорее Трамп сможет сменить власть в Британии, нежели Тереза Мэй – повлиять на политику Трампа. Тем более, похоже, что ее политический век уже закончился", – сказал Кирилл Коктыш.             

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед еженедельной сессией Совета министров в парламенте в Лондоне. 14 марта 2018
© AP Photo / Frank Augstein
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Британская полиция 4 июля сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества", их госпитализировали в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери в начале марта. Лондон утверждает, что к инциденту со Скрипалями причастно российское государство. При этом Великобритания не приводит никаких доказательств своим обвинениям.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтактеFacebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.

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