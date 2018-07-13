"Знаковая фигура". Политик о словах Порошенко про встречу с Трампом

Петр Порошенко заявил, что обсудил на встрече с Дональдом Трампом предстоящий российско-американский саммит. В эфире радио Sputnik политик Вадим Колесниченко назвал ситуацию со встречами лидеров США и Украины, по меньшей мере, странной.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на встрече с главой США Дональдом Трампом в Брюсселе обсудил предстоящую встречу президентов США и РФ.

"Мы очень тщательно обсудили и будущую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник 16 числа. Были тщательно проговорены вопросы "Северного потока-2", – заявил Порошенко на брифинге, который в четверг транслировал телеканал "112 Украина".

Владимир Путин и Трамп планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что они намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Выступая на экспертной дискуссии на полях саммита НАТО в Брюсселе, президент Украины заявил, что не ждет от этой встречи сюрпризов. "Обычно я очень оптимистичен. Но, к сожалению, не будет никаких оптимистических сюрпризов в Хельсинки. Это плохая новость. В то же время не будет никаких пессимистических сюрпризов, что является хорошей новостью", – сказал Порошенко.

Перед саммитом в Брюсселе украинский президент выразил в своей статье для Financial Times пожелание Трампу вернуть Путина на "верный путь". Помимо этого, Порошенко сообщил о договоренности с Трампом не принимать решения по Украине без согласия официального Киева. По мнению Порошенко, Путин ждет поражения Украины, но такой сценарий не будет реализован никогда.

В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко отметил, что о встрече лидеров США и Украины в Брюсселе сообщила исключительно украинская сторона.

"Странная ситуация со встречами Порошенко с Трампом. Удивительная вещь, но он выступает постоянным спикером или промоутером представлений, которые в цирке проходят с аншлагом. На самом деле, протокольная служба господина Трампа ничего не говорит. Более того, она объявила, что были отменены все ранее запланированные встречи. Однако Порошенко объявляет, что он якобы 20 минут в чем-то убеждал господина Трампа", – сказал Вадим Колесниченко.

В то же время, по его мнению, появление таких заявлений вполне объяснимо.

"У Порошенко понятная ситуация. У него, с одной стороны, выборы. С другой стороны, он становится уже нерукопожатным. Более того, мне кажется, во время предпоследней встречи Трамп демонстрировал, что ему, по-моему, даже неприятно находиться вблизи Порошенко, он от него дистанцируется. Но Порошенко будет рассказывать все что угодно, потому что ему нужно продемонстрировать украинскому народу, что он знаковая фигура, общается с политической звездой первой величины, и Трамп его слушает и слышит. Он обещает: выберите меня – и путь у нас будет не только в Европу, но и в НАТО, и куда угодно. Я бы не расценивал всерьез то, что говорит Порошенко о встрече, которая якобы была у него с господином Трампом", – заключил Вадим Колесниченко.

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