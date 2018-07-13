РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Знаковая фигура". Политик о словах Порошенко про встречу с Трампом

(обновлено: 11:56 13.07.2018)
029870
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко заявил, что обсудил на встрече с Дональдом Трампом предстоящий российско-американский саммит. В эфире радио Sputnik политик Вадим Колесниченко назвал ситуацию со встречами лидеров США и Украины, по меньшей мере, странной.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на встрече с главой США Дональдом Трампом в Брюсселе обсудил предстоящую встречу президентов США и РФ. 

"Мы очень тщательно обсудили и будущую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник 16 числа. Были тщательно проговорены вопросы "Северного потока-2", – заявил Порошенко на брифинге, который в четверг транслировал телеканал "112 Украина"

Владимир Путин и Трамп планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что они намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Политолог: встреча Путина и Трампа пугает Порошенко
Выступая на экспертной дискуссии на полях саммита НАТО в Брюсселе, президент Украины заявил, что не ждет от этой встречи сюрпризов. "Обычно я очень оптимистичен. Но, к сожалению, не будет никаких оптимистических сюрпризов в Хельсинки. Это плохая новость. В то же время не будет никаких пессимистических сюрпризов, что является хорошей новостью", – сказал Порошенко.

Перед саммитом в Брюсселе украинский президент выразил в своей статье для Financial Times пожелание Трампу вернуть Путина на "верный путь". Помимо этого, Порошенко сообщил о договоренности с Трампом не принимать решения по Украине без согласия официального Киева. По мнению Порошенко, Путин ждет поражения Украины, но такой сценарий не будет реализован никогда.

В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко отметил, что о встрече лидеров США и Украины в Брюсселе сообщила исключительно украинская сторона.

"Странная ситуация со встречами Порошенко с Трампом. Удивительная вещь, но он выступает постоянным спикером или промоутером представлений, которые в цирке проходят с аншлагом. На самом деле, протокольная служба господина Трампа ничего не говорит. Более того, она объявила, что были отменены все ранее запланированные встречи. Однако Порошенко объявляет, что он якобы 20 минут в чем-то убеждал господина Трампа", – сказал Вадим Колесниченко. 

В то же время, по его мнению, появление таких заявлений вполне объяснимо.

"У Порошенко понятная ситуация. У него, с одной стороны, выборы. С другой стороны, он становится уже нерукопожатным. Более того, мне кажется, во время предпоследней встречи Трамп демонстрировал, что ему, по-моему, даже неприятно находиться вблизи Порошенко, он от него дистанцируется. Но Порошенко будет рассказывать все что угодно, потому что ему нужно продемонстрировать украинскому народу, что он знаковая фигура, общается с политической звездой первой величины, и Трамп его слушает и слышит. Он обещает: выберите меня – и путь у нас будет не только в Европу, но и в НАТО, и куда угодно. Я бы не расценивал всерьез то, что говорит Порошенко о встрече, которая якобы была у него с господином Трампом", – заключил Вадим Колесниченко.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
14 июля 17:00
-
Бельгия
-
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
14 июля 17:00
-
Бельгия
-
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена