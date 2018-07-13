Политолог: встреча Путина и Трампа пугает Порошенко

В Верховной раде заявили, что украинский вопрос начинает раздражать Европу. Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik обратил внимание, что эти заявления прозвучали именно перед саммитом России и США в Хельсинки.

Украина перестает быть субъектом переговоров на международной арене, а сам украинский вопрос начинает раздражать Европу, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич в эфире телеканала "112 Украина".

Политик напомнил, что вскоре произойдет встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которой, по словам Шуфрича, обсудят Сирию, мнимое вмешательство Москвы в выборы американского президента, а также Украину.

При этом парламентарий выразил мнение, что в мире перестают обсуждать украинский вопрос.

"Хорошо, что там (на переговорах лидеров России и США, – ред.) украинский вопрос еще стоит, потому что я вот только вернулся с берлинского саммита Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и, знаете, украинский вопрос там уже всех раздражает. Никто не понимает, почему не выполняются Минские соглашения, почему украинский парламент не хочет реализовать то, что может сделать только он – принять законы. Это не может сделать ни бундестаг, это не может сделать ни конгресс Соединенных Штатов, это не может сделать ни Государственная Дума, это можем сделать только мы, народные депутаты. Однако мы не можем этого сделать, потому что этот вопрос блокирует коалиция и президент", – сказал Шуфрич, вновь подчеркнув, что Киев не выполняет Минские соглашения.

Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление украинского политика.

"Я не вижу особого давления европейцев на Киев в отношении исполнения Минских соглашений. Все происходит накануне встречи президентов России и США в Хельсинки, где украинская тема будет обсуждаться в разрезе исполнения Украиной Минских соглашений, и поэтому в Киеве упоминают их именно в этом контексте. Мы видим по риторике Порошенко, что он очень боится, как бы Путин и Трамп за его спиной не договорились по поводу того, каким образом может быть модифицирован "Минск–2", чтобы эти соглашения, в конце концов, были выполнены всеми сторонами. По факту Шуфрич действительно прав, что и Порошенко, и провластная коалиция блокируют даже не принятие законов, а их обсуждение. Потому что эти законы перевернут ситуацию на Украине, это будет другая страна, а не та, которая нужна Порошенко для сохранения власти", – сказал Максим Жаров.

Владимир Путин и Дональд Трамп планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что они намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

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