Мнение: Дональд Трамп привез Терезе Мэй "черную метку"

Президент США предупредил премьера Великобритании о последствиях "мягкого" Brexit, пишут британские СМИ. Дональд Трамп решил не церемониться с Терезой Мэй, считает эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, что мягкий вариант выхода страны из ЕС "убьет" будущее соглашение по торговле между Лондоном и Вашингтоном, сообщает газета Sun.

В четверг, когда Трамп прибыл с официальным визитом в Лондон, был опубликован доклад британского правительства с предложениями по будущим отношениям с ЕС после Brexit, именуемый "Белой книгой".

"Если они (власти Британии – ред.) пойдут на такую сделку, мы скорее будем иметь дело с ЕС, а не с Соединенным Королевством, что, вероятно, убьет соглашение (между нами – ред.)", — заявил Трамп в интервью изданию.

Он отметил, что Тереза Мэй не прислушалась к его советам. "Я бы сделал это по-другому. На самом деле я говорил Терезе Мэй, как это сделать, но она меня не послушала", — заявил Трамп в интервью изданию.

Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным успехом. По всем вопросам сохраняется неопределенность, в том числе по будущему режиму торговли. Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Если речь идет о подготовке соглашения между Великобританией и США, то Лондону очень сложно будет усидеть на двух стульях: одновременно остаться в прочных экономических отношениях с ЕС и заключить договор с США. Конечно, в этом отношении Великобритания могла бы стать прекрасным бенефициаром срединного положения, но именно таких выгод США не хотели бы ей давать. Трамп был бы больше заинтересован в жестком Brexit – это создало бы лишнее напряжение в Европе, и можно было бы говорить о полноценном выходе Великобритании из ЕС. То есть политика США направлена на то, чтобы ослабить Европу. Мягкий Brexit мог бы быть решением многих проблем как для Великобритании, так и для Брюсселя. Но как раз именно этого решения проблем Трамп для Европы не хотел бы", — сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

Дональд Трамп считает, что Борис Джонсон, ушедший в отставку с поста главы МИД Великобритании, стал бы "отличным" премьер-министром. В интервью газете The Sun Трамп отметил, что они с британским политиком испытывают друг к другу взаимное уважение. По мнению эксперта, это заявление — определенный сигнал.

"Это можно расценивать не просто как шутку, а как "черную метку", как сигнал английским консерваторам, что США поддержат их в том случае, если они взбунтуются против Терезы Мэй. Желающих это сделать достаточно много. Мы хорошо знаем, что Тереза Мэй и Борис Джонсон находились в достаточно долгом и очень жестком соперничестве. И уход Бориса Джонсона в отставку – это не поражение, а, условно говоря, подготовка к усилению борьбы. После многочисленных отставок кабинет более чем слаб, рейтинг доверия внутри страны у консерваторов падает, он сравнялся с рейтингом доверия лейбористов, внутри партии позиции Мэй слабеют с каждым днем. Поэтому Трамп и решил не церемониться с британским премьером", — отметил Дмитрий Офицеров-Бельский.



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