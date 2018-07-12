Аналитик: о взаимодействии Украины и США рассказывают только на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на встрече с главой США Дональдом Трампом в Брюсселе тщательно обсудил предстоящий российско-американский саммит. Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik предположил, о чем идет речь.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на встрече с главой США Дональдом Трампом в Брюсселе обсудил предстоящую встречу президентов США и РФ.

"Мы очень тщательно обсудили и будущую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник 16 числа. Были тщательно проговорены вопросы "Северного потока-2", – заявил Порошенко на брифинге, который в четверг транслировал телеканал "112 Украина".

Владимир Путин и Трамп планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что они намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступает в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа. Противниками строительства газопровода выступают также США, которые продвигают планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik высказал свое мнение по поводу заявления президента Украины.

"Обратите внимание, что все комментарии по поводу взаимодействия Порошенко и США, Порошенко и Трампа, Порошенко и других американских чиновников исходят только со стороны самого Порошенко. Если вы зайдете на сайт Белого дома и пробьете в поисковике слово Ukraine, то увидите, насколько мизерно там упоминание этой страны. Так что вполне логичным будет предположить, что "обсуждение" Трампом и Порошенко будущей встречи Трампа и Путина сводилось к тому, что Порошенко осторожно пытался выяснить, не собирается ли Трамп "сдавать" Украину, чего в Киеве, конечно, панически боятся. И вот это или что-то подобное выдается за "обсуждение" предстоящей встречи Путина и Трампа. Наверное, потом Порошенко еще добавит, что он высказал Трампу свою позицию по тем или другим вопросам – и Трамп эту позицию вполне одобрил. Такой набор стандартных фраз в Киеве без изменений используют уже четыре года, и я думаю, пора им уже его обновить, чтобы публике было интереснее", – сказал Руслан Осташко.

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