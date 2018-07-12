Украинский политик рассказал, зачем Порошенко нужны "агенты ФСБ"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на территории его страны активно действуют агенты Федеральной службы безопасности России.
"У нас российская ФСБ по всей стране", – сказал он на экспертной дискуссии на полях саммита НАТО в Брюсселе.
В Брюсселе 11-12 июля проходит саммит НАТО. Помимо делегаций 29 стран-участниц самого альянса, к работе в разных форматах приглашены руководители десятков государств-партнеров, в том числе Украины и Грузии.
Депутат Верховной рады III-VII созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik объяснил, что стоит за словами президента Украины про "ФСБ по всей стране".
"Стенания украинского руководство, что вокруг, дескать, одни "агенты Кремля" и "агенты ФСБ" – это уже достаточно заезженная пластинка в Украине. Практически любой оппозиционно мыслящий человек или просто человек, не разделяющий точку зрения нынешнего руководства как на внутреннюю, так и на внешнюю политику, автоматически попадает в "агенты Кремля" и "агенты ФСБ"", – сказал Александр Голуб.
По его словам, миф об "агентах ФСБ" нужен официальному Киеву по двум причинам.
"Это очень удобная формула. С одной стороны, она позволяет оправдывать все проблемы с коррупцией, провалы в экономике и социальной сфере происками этих "агентов". С другой стороны, она дает повод удобно, просто и оперативно, несмотря на конституцию, несмотря ни на какие законы Украины, расправляться с политическими оппонентами – как с явными, так и с потенциальными", – объяснил Александр Голуб.
Россия обвинения отрицает. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.
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