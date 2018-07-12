Экономист: продление контрсанкций – единственно возможное сейчас решение

Президент России Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго на 2019 год. В эфире радио Sputnik экономист Сергей Афонцев отметил, что российская сторона в отношении ответных мер придерживается четко заявленной позиции.

Президент РФ Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ограничения будут действовать до конца 2019 года. Правительству поручено предпринять все меры, необходимые для реализации указа. Документ вступил в силу со дня подписания, 12 июля.

В августе 2014 года Путин подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения западных санкций Россия также продлевала ответные меры, в последний раз – до конца 2018 года.

В эфире радио Sputnik заведующий отделом экономической теории Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Афонцев отметил, что Россия в отношении ответных мер придерживается четко заявленной позиции.

"Это единственное ожидаемое в сложившихся условиях решение. Продуктовое эмбарго было введено в качестве ответной меры на применение санкций против РФ, и с учетом того, что за прошедшее время никаких позитивных сдвигов в сфере применения этого санкционного режима не наблюдалось, соответственно, никаких сдвигов по продуктовому эмбарго тоже не последует. Российская Федерация всегда четко заявляла свою позицию, связанную с точным соответствием ответных мер тем санкционным мерам, которые стали их причиной. Соответственно, если мы в ближайшее время будем наблюдать какие-то позитивные сдвиги, то тогда можно будет гипотетически говорить об ослаблении действия продуктового эмбарго либо об его отмене. Но пока со стороны наших оппонентов никаких позитивных подвижек не будет, эмбарго будет сохраняться", – сказал Сергей Афонцев.

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