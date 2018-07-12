Политолог: Порошенко сделал "странное своей бессмысленностью" заявление

Киев не будет поддерживать европейские проекты с участием России, заявил президент Украины Петр Порошенко. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Солонников высказал мнение о том, почему такое заявление прозвучало на саммите НАТО в Брюсселе.

Украина не будет поддерживать общеевропейские проекты, в которых участвует Россия, заявил президент Петр Порошенко на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

"Мы не будем поддерживать любые общеевропейские проекты с участием России, особенно те, которые подрывают нашу безопасность", – сказал Порошенко.

В Брюсселе 11-12 июля проходит саммит НАТО. Помимо делегаций 29 стран – участниц самого альянса, к работе в разных форматах приглашены руководители десятков государств-партнеров, в том числе Украины и Грузии.

В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал заявление украинского лидера.

"Порошенко боится проиграть следующие президентские выборы, которые будут в следующем году. Поэтому он должен находиться в центре медийного внимания, делать яркие заявления. В этом отношении заявление об отказе от участия в общеевропейских проектах, где присутствует Россия, конечно, хотя и странное своей бессмысленностью (например, в Европу газ Россия поставляет через Украину – и как, интересно, Киев откажется от этого проекта?), но реальное по содержанию. Порошенко сказал то, что сказал. Но при этом присутствовал в кругу уважаемых людей, и это показали в Киеве все телеканалы, об этом напишут газеты. И создастся впечатление, мол, Порошенко – один из крупнейших политических деятелей Европы, он может формировать европейскую повестку. К реальной жизни это, может, и не имеет отношения. Но в Киеве будет создаваться тот образ, который ему важен в рамках уже идущей президентской кампании", – сказал Дмитрий Солонников.

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