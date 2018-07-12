Эксперт прокомментировал видео с европейским истребителем пятого поколения

Появилось первое изображение европейского истребителя пятого поколения. Комментируя видео в эфире радио Sputnik, эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко высказал мнение, что путь у проекта будет долгим и тернистым.

Французская компания Dassault Aviation показала первое изображение европейского истребителя пятого поколения. Общую концепцию машины самолета можно увидеть в конце видео, размещенного в YouTube.

Отмечается, что новый самолет в будущем должен заменить действующие истребители поколения 4++ Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.

Согласно видео, выбранная европейскими инженерами аэродинамическая схема похожа на схему концепта американского истребителя шестого поколения F/A-XX. Передняя часть машины говорит об отдаленном родстве с Dassault Rafale – предыдущим истребителем Dassault Aviation. Форма и величина фонаря кабины свидетельствуют о разработке двухместной версии самолета.

В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества", эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко высказал мнение, что на разработку проекта уйдет еще не менее семи-десяти лет.

"Представленное изображение – это некая картинка, это даже не эскизный проект. То есть это фантазия на общую тему самолета пятого поколения. Разработка, за которую собираются взяться европейские страны, на очень дальнюю перспективу. Путь до того момента, когда машина поднимется в воздух, будет длинным и тернистым – минимум лет 7-10 пройдет, пока эта машина сможет оторваться от земли и что-либо показать. Думаю, что есть определенный недостаток компетенции в области особых технологий самолетов пятого поколения: радиопоглощающих покрытий, двигателей. Но Европа не раз показывала, что технологический уровень у них высок, и при желании они все это могут исправить", – сказал Дмитрий Дрозденко.

По его мнению, европейцы создают собственный истребитель пятого поколения, в том числе для того, чтобы снизить зависимость в вопросах обороны от США, которые активно предлагают самолеты F-35. У американцев есть возможность притормозить европейский проект, но сейчас это может не сработать, считает эксперт.

"У американцев есть рычаги, но они, на мой взгляд, уменьшают плечо силы за счет развязывания торговой войны со своими европейскими партнерами. С моей точки зрения, посыл европейцев очень простой: Европа не только начала думать о собственной безопасности в отрыве от США, но и решила на этом процессе зарабатывать. То есть если Америка требует, чтобы ее партнеры по НАТО тратили 2% ВВП на военный бюджет, то закупать оружие европейцы хотят у себя", – считает Дмитрий Дрозденко.

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