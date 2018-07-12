Политолог: Венгрия ждет, что Украина "изменится внутри себя"

Венгрия не будет поддерживать сближение Украины с НАТО, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию Будапешта.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет поддерживать сближение Украины с НАТО до тех пор, пока в этой стране не улучшится ситуация с нацменьшинствами, сообщает RT.

По словам Сийярто, страна, заявляющая о европейских и евроатлантических стремлениях, не может допускать распространения ультранационалистических идей, направленных против нацменьшинств.

"Венгрия четко дала понять, что ни в коем случае не может поддержать сближение Украины (с НАТО. – ред), пока ситуация в этой сфере не улучшится", – сказал Сийярто.

По его словам, Будапешт будет продолжать защищать венгерское нацменьшинство до тех пор, пока Киев не предоставит ему юридические гарантии.

Отношения между Будапештом и Киевом обострились на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, помимо прочего, сильно сокращает возможность обучения на других языках. В правительстве Венгрии заявили, что закон нарушает права проживающих на Украине нацменьшинств, среди которых много этнических венгров. В феврале Будапешт заблокировал комиссию Украина – НАТО. В мае Сийярто заявил, что инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за этого документа.

В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал позицию Будапешта.

"Венгры столкнулись с практикой: украинский закон об образовании предполагает ликвидацию образования на венгерском языке. Венгров это не устраивает, они об этом заявляли с самого начала, заявляют и сейчас. Пока Украина не изменится, не станет следовать базовым принципам прав человека, этнических общин, национальных меньшинств, никакого сближения с НАТО, по мнению Венгрии, у Украины быть не может. Украине надо измениться внутри себя, и пока этого не происходит, Венгрия будет блокировать. Но Украина венгров не оставит в покое, как того хотел бы Будапешт, она хочет стать соборным государством, где украинский национализм является доминирующим политическим течением. Естественно, никаких автономий в таком государстве не может быть, даже в том, что касается образования на языках нацменьшинств", – сказал Владимир Брутер.

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