Политолог: Венгрия ждет, что Украина "изменится внутри себя"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет поддерживать сближение Украины с НАТО до тех пор, пока в этой стране не улучшится ситуация с нацменьшинствами, сообщает RT.
По словам Сийярто, страна, заявляющая о европейских и евроатлантических стремлениях, не может допускать распространения ультранационалистических идей, направленных против нацменьшинств.
По его словам, Будапешт будет продолжать защищать венгерское нацменьшинство до тех пор, пока Киев не предоставит ему юридические гарантии.
Отношения между Будапештом и Киевом обострились на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, помимо прочего, сильно сокращает возможность обучения на других языках. В правительстве Венгрии заявили, что закон нарушает права проживающих на Украине нацменьшинств, среди которых много этнических венгров. В феврале Будапешт заблокировал комиссию Украина – НАТО. В мае Сийярто заявил, что инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за этого документа.
В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал позицию Будапешта.
"Венгры столкнулись с практикой: украинский закон об образовании предполагает ликвидацию образования на венгерском языке. Венгров это не устраивает, они об этом заявляли с самого начала, заявляют и сейчас. Пока Украина не изменится, не станет следовать базовым принципам прав человека, этнических общин, национальных меньшинств, никакого сближения с НАТО, по мнению Венгрии, у Украины быть не может. Украине надо измениться внутри себя, и пока этого не происходит, Венгрия будет блокировать. Но Украина венгров не оставит в покое, как того хотел бы Будапешт, она хочет стать соборным государством, где украинский национализм является доминирующим политическим течением. Естественно, никаких автономий в таком государстве не может быть, даже в том, что касается образования на языках нацменьшинств", – сказал Владимир Брутер.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!