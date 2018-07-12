Депутат ГД: в НАТО предпочитают "бороться с ветряными мельницами"

В МИД России назвали НАТО "бесполезным военным блоком". Как отметил в эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин, вместо объединения усилий с РФ НАТО вынашивает агрессивные планы.

Российский МИД отреагировал на итоговое заявление саммита НАТО, назвав Североатлантический альянс "бесполезным военным блоком".

"Пока бесполезный военный блок НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть ЧМ-2018", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее участники саммита заявили о "провокационной деятельности" России у границ альянса. В НАТО также обвинили Россию в "развертывании современных ракет двойного назначения в Калининграде". Кроме того, представители альянса указали на якобы "неоднократные нарушения воздушного пространства стран НАТО и продолжающееся наращивание военной мощи в Крыму".

Как отметил в эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, вместо того чтобы объединять усилия с РФ, НАТО вынашивает агрессивные планы.

"Сегодня, если объединять усилия, то нужно делать это для борьбы с глобальной угрозой, терроризмом, экстремизмом. А когда идет борьба с ветряными мельницами, ищут в России врага, то можно вспомнить поговорку "все это было бы смешно, если бы не было так грустно". Вместо объедининия усилий НАТО наоборот предпринимает деструктивные шаги по отношению к нашей стране, пытается вынашивать агрессивные планы. Это говорит о том, что НАТО рассматривает Россию явным вероятным противником и предпринимает действия, направленные не на выстраивание конструктивного диалога, о чем они периодически заявляют, а именно на деструктивную позицию. Альянс обманным путем подошел к нашим границам и разворачивает там базы. Это подчеркивает агрессивность не со стороны России, а по отношению к России. Мы, конечно, не можем быть сторонними наблюдателями, ни в коем случае не хотим и не будем ввязываться в гонку вооружений, но предпринимать определенные шаги, безусловно, будем", — сказал Юрий Швыткин.

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