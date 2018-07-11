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Мнение: лучший вариант для Порошенко – отставка и пенсия на вилле в Испании

(обновлено: 13:44 11.07.2018)
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© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр Порошенко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что Петр Порошенко пойдет под суд за преступные действия на посту главы государства. Что стоит за этим высказыванием, в эфире радио Sputnik рассказал крымский политолог Владимир Джаралла.

Бывший министр обороны Украины и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что Петр Порошенко пойдет под суд за преступные действия на посту главы государства. Его слова приводит украинский телеканал NewsOne.  

По словам экс-чиновника, со стороны европейских государств ни при одном из украинских президентов не звучали упреки в недостаточной борьбе с коррупцией, однако с нынешним лидером страны все поменялось.

Участники акции в Киеве с требованием проведения выборной реформы. 17 мая 2018
© РИА Новости
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"Мне стыдно, что ее (Украину, – ред.) представляет такой президент. Даже во времена Януковича, во времена Ющенко, Кучмы, Кравчука, при любом президенте на такого уровня саммите (саммит Украина-ЕС, – ред.) не звучало "А вы не создали до конца антикоррупционный суд", "Нужны поправки", "А вам надо усилить борьбу с коррупцией". И стоит президент Порошенко, и он обнимается-целуется, и он смеется и думает, что это не о нем. Стыдно, что нашу страну представляет человек, который увяз в коррупции", – заявил Гриценко.

Политик считает, что в будущем Порошенко пойдет под суд. 

"Я гарантирую, что президент Порошенко пойдет под суд. Там, где он нарушил закон, где его преступные действия или преступная бездеятельность создали тяжелые для страны последствия, то без ответственности он не уйдет никуда", – заключил Гриценко.

Крымский политолог Владимир Джаралла увязал обвинения, высказанные экс-министром обороны, с предстоящими в будущем году на Украине президентскими выборами. 

"Вполне очевидно, что господин Порошенко надоел уже всем, и прежде всего своим покровителям – тем, кому он служил и служит до сих пор, не обращая внимания ни на что и переступая через все, что только можно себе представить. Но этого оказалось недостаточно и, учитывая его фантастическую непопулярность, всерьез рассматриваются варианты его замены. Есть желающие, и господин Гриценко – один из них. Его активные действия в последнее время находятся как раз в этой плоскости", – сказал Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik.  

Он сравнил нынешний этап внутриполитической борьбы на Украине с "дракой пауков в банке". 

"Конечно же, господин Порошенко натворил уже столько, что хватит на несколько судебных процессов – хотя не таким людям как господин Гриценко это решать. Понятно, что для самого Порошенко отставка и пенсия на его вилле в Испании с написанием мемуаров, наверное, были бы наилучшим вариантом. Однако жадность для этого человека более важна, и он изо всех сил воюет за то, чтобы остаться основным кандидатом и пройти на новый президентский срок. Там сейчас происходит своеобразная "драка пауков в банке", при которой возможны любые варианты, любые подставы и любые уголовные дела. Но мы не должны забывать, что единственным определяющим фактором в нынешней украинской политике является решение, которое будут принимать на улице Сикорского (в Киеве, – ред.), где находится американское посольство. Это и определит судьбу всех политиков нынешней Украины", – заключил Владимир Джаралла.

Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"США тасуют колоду". Политик о президентском рейтинге на Украине
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Согласно последним опросам, Анатолий Гриценко занимает в рейтинге возможных кандидатов второе место вслед за лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

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