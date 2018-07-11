Политолог: гибридную войну Запад пытается "свести вничью"

Гибридная война Запада провалилась в Крыму, заявил в интервью итальянскому изданию Il Giornale министр обороны России Сергей Шойгу.
"Обвинения (в ведении гибридной войны, – ред.) в адрес России начали появляться в американских и британских СМИ после неудачной попытки повторения подобной схемы в Крыму. Мы просто не дали заокеанским коллегам возможности реализовать на практике эти меры в Крыму, где, напротив, состоялся референдум, в ходе него жители свободно и, кстати, в присутствии сотен представителей тех же американских СМИ приняли решение о выходе из состава Украины и воссоединении с Россией", – рассказал глава Минобороны.
В интервью российский министр также указал на непоследовательность США в признании независимости государств, приведя в пример Косово. После разделения Югославии вследствие вмешательства НАТО Косово не проводило никаких всеобщих референдумов, а получило немедленное признание со стороны Вашингтона и Европы после обычного голосования в парламенте, напомнил Шойгу.
"Абсолютно без учета мнения проживающих в Косово сербов и югославской конституции", – подчеркнул министр.
В эфире радио Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко высказал мнение, что Запад при явном проигрыше пытается продолжить гибридную войну.
"Гибридная война Запада, безусловно, проваливается. Но она находится еще в процессе. То есть, у них уже практически нет шансов ее выиграть, но они еще пытаются свести вничью. Подчеркну, что гибридная война ведется не только в Крыму. Крым – это только одна из операций, и она была проведена блестяще – для Запада Крым был потерян. Это, безусловно, способствовало в значительной степени выигрышу России в общей гибридной войне. Считаю, что европейские страны принимают в этой войне не пассивные, а активные действия: это и постоянная информационная война, высылка дипломатов, "дело Скрипалей", да и сам украинский кризис инициировали именно европейцы. А все это – звенья гибридной войны", – сказал Ростислав Ищенко.
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