РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: договор по Азовскому морю привел Порошенко в состояние цугцванга

(обновлено: 12:11 11.07.2018)
01150
© AP Photo / Vadim GhirdaМариуполь вид на порт с Азовского моря. Архивное фотоМариуполь вид на порт с Азовского моря. Архивное фото
© AP Photo / Vadim Ghirda
В Верховной раде потребовали расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю. Политолог Павел Салин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что вариантов для лавирования у Киева в этом вопросе нет.

Депутаты Верховной рады от партии "Самопомощь" зарегистрировали законопроект о расторжении договора между Украиной и Россией о сотрудничестве при использовании Азовского моря и Керченского пролива. Предложение передали на рассмотрение руководства парламента.

Во время заседания Рады представитель партии и инициатор проекта Семен Семенченко также призвал президента Петра Порошенко обратиться с посланием к парламенту в связи со строительством моста через Керченский пролив и "агрессивными действиями России в Азовском море".

Стрельба из гранатомета
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Эксперт о возможных провокациях Киева против РФ: исключать нельзя ничего
Украинские депутаты не раз выдвигали предложения по противодействию России на этой территории. Так, в конце мая политическая партия "УКРОП" ("Украинское объединение патриотов", – ред.) призвала расторгнуть отношения с Россией, а также ввести санкции против всех российских портов в Черном и Азовском морях. Кроме того, депутаты предложили правительству взять под охрану воды Азовского моря и Керченского пролива и обеспечить их морское патрулирование.

В эфире радио Sputnik политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин прокомментировал появление законопроекта.

"Ясно, зачем он внесен. На Украине сейчас фактически идет необъявленная президентская кампания, появился очередной виток слухов о том, что возможны досрочные парламентские выборы. Поэтому все эти предложения следует рассматривать через призму украинской внутренней политики. Потому что с внешнеполитической точки зрения вариантов для лавирования у Украины нет. Будет договор расторгнут или нет, уже ясно, что геоэкономическая ситуация в Азовском море в связи со строительством Крымского моста и воссоединением Крыма с Россией кардинально изменилась. Хотят украинцы или не хотят, следует играть по новым правилам. От договора здесь мало что зависит", – сказал Павел Салин.

Политолог напомнил, что ситуация обострилась после того, как украинские пограничники задержали крымское судно "Норд".

"Саму историю можно урегулировать, но, как говорится, осадочек останется. Следует понимать, что порт Мариуполя теперь рассматривается международными контрагентами украинских компаний как зона повышенного риска. Соответственно, осуществлять торговые связи с Украиной через Мариуполь гораздо более накладно, потому что страховщики, наверное, уже подняли премии. И уже неважно, чем закончится эта ситуация, – Мариуполь как порт гораздо меньше пользуется доверием иностранных контрагентов, чем до этого скандала. Поскольку это дополнительные финансовые издержки для любого, кто захочет поддерживать экономические связи с Украиной через этот порт", – отметил Павел Салин.

По его мнению, ни одно из возможных решений президента Украины в отношении договора не пойдет ему на пользу.

"Он сейчас в состоянии цугцванга, как говорят шахматисты: любой ход ухудшит ситуацию. Скажет не расторгать договор – на Украине его обвинят в том, что он "играет на стороне России". Пойдет на поводу – бонусов от этого все равно не будет, только дополнительные проблемы", – заключил  политолог.

Сотрудники береговой охраны Украины патрулируют Азовское море в районе Мариуполя
© AFP 2018 / Alexander Khudoteply
Стая без зубов. Украинские "морские волки" смущены возможностями РФ
В 2003 году Москва и Киев заключили договор о статусе Азовского моря и Керченского пролива. Согласно документу, эти территории исторически являются внутренними водами России и Украины. Договор определяет правила передвижения по указанной акватории торговых судов и военных кораблей, а также затрагивает вопросы российско-украинского сотрудничества в области судоходства.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтактеFacebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
Матч окончен
1
Франция
0
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
Матч окончен
1
Франция
0
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена