Политолог: договор по Азовскому морю привел Порошенко в состояние цугцванга

В Верховной раде потребовали расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю. Политолог Павел Салин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что вариантов для лавирования у Киева в этом вопросе нет.

Депутаты Верховной рады от партии "Самопомощь" зарегистрировали законопроект о расторжении договора между Украиной и Россией о сотрудничестве при использовании Азовского моря и Керченского пролива. Предложение передали на рассмотрение руководства парламента.

Во время заседания Рады представитель партии и инициатор проекта Семен Семенченко также призвал президента Петра Порошенко обратиться с посланием к парламенту в связи со строительством моста через Керченский пролив и "агрессивными действиями России в Азовском море".

Украинские депутаты не раз выдвигали предложения по противодействию России на этой территории. Так, в конце мая политическая партия "УКРОП" ("Украинское объединение патриотов", – ред.) призвала расторгнуть отношения с Россией, а также ввести санкции против всех российских портов в Черном и Азовском морях. Кроме того, депутаты предложили правительству взять под охрану воды Азовского моря и Керченского пролива и обеспечить их морское патрулирование.

В эфире радио Sputnik политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин прокомментировал появление законопроекта.

"Ясно, зачем он внесен. На Украине сейчас фактически идет необъявленная президентская кампания, появился очередной виток слухов о том, что возможны досрочные парламентские выборы. Поэтому все эти предложения следует рассматривать через призму украинской внутренней политики. Потому что с внешнеполитической точки зрения вариантов для лавирования у Украины нет. Будет договор расторгнут или нет, уже ясно, что геоэкономическая ситуация в Азовском море в связи со строительством Крымского моста и воссоединением Крыма с Россией кардинально изменилась. Хотят украинцы или не хотят, следует играть по новым правилам. От договора здесь мало что зависит", – сказал Павел Салин.

Политолог напомнил, что ситуация обострилась после того, как украинские пограничники задержали крымское судно "Норд".

"Саму историю можно урегулировать, но, как говорится, осадочек останется. Следует понимать, что порт Мариуполя теперь рассматривается международными контрагентами украинских компаний как зона повышенного риска. Соответственно, осуществлять торговые связи с Украиной через Мариуполь гораздо более накладно, потому что страховщики, наверное, уже подняли премии. И уже неважно, чем закончится эта ситуация, – Мариуполь как порт гораздо меньше пользуется доверием иностранных контрагентов, чем до этого скандала. Поскольку это дополнительные финансовые издержки для любого, кто захочет поддерживать экономические связи с Украиной через этот порт", – отметил Павел Салин.

По его мнению, ни одно из возможных решений президента Украины в отношении договора не пойдет ему на пользу.

"Он сейчас в состоянии цугцванга, как говорят шахматисты: любой ход ухудшит ситуацию. Скажет не расторгать договор – на Украине его обвинят в том, что он "играет на стороне России". Пойдет на поводу – бонусов от этого все равно не будет, только дополнительные проблемы", – заключил политолог.

В 2003 году Москва и Киев заключили договор о статусе Азовского моря и Керченского пролива. Согласно документу, эти территории исторически являются внутренними водами России и Украины. Договор определяет правила передвижения по указанной акватории торговых судов и военных кораблей, а также затрагивает вопросы российско-украинского сотрудничества в области судоходства.

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