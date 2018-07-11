Политолог: в торговой войне с Китаем у США было две цели

Китай выразил протест в связи с намерением США ввести новые пошлины на товары из КНР. Политолог Павел Салин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американцы "взвинчивают ставки" в торговом противостоянии.

Китай выражает решительный протест в связи с намерениями США ввести очередные дополнительные пошлины на товары из КНР, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.

"Совершенно неприемлемо, чтобы США в значительной мере расширили список товаров, облагаемых пошлинами, китайская сторона в связи с этим выражает решительный протест", — говорится в заявлении ведомства.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что власти США готовятся ввести на товары из Китая дополнительные пошлины в размере 200 миллиардов долларов. По данным источников, введение пошлин станет ответом на введение Китаем 25-процентной пошлины на импорт американских товаров.

Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, кто может больше пострадать от ограничительных мер.

"Американцы действуют в логике эскалации, повышения ставок. Китай "не проглотил" первое повышение пошлин, первый шаг американцев в торговой войне, ввел симметричные меры. Американцы демонстрируют, что они не намерены отступать, и взвинчивают ставки. Большой вопрос, кто от этого пострадает, потому что цели повышения пошлин в торговой войне с Китаем было две. Первая – заставить китайцев отказаться от основной идеи, когда они требуют от иностранных производителей передачи технологий. И вторая – показать ядерному электорату республиканцев, что их интересы отстаивают. Те контрпошлины, которые вводят и Китай, и Европа, как раз бьют по этому электорату. Потому вопрос: не получится ли так, что "унтер-офицерская вдова сама себя высекла", — сказал Павел Салин.

В середине июня США ввели 25-процентную пошлину на товары из КНР, это затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америку. Новые сборы коснутся импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии, на сумму 50 миллиардов долларов. Пошлины начали взимать с 6 июля.

Китай, в свою очередь, сразу же объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина начала частично действовать также с 6 июля.

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